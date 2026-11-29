Hidalgo recibe pase de estafeta del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2027 (Jennifer Garlem)

Hidalgo será la sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2027, Tamaulipas entregó a la entidad el pase de estafeta durante la ceremonia de clausura; se informó que durante los primeros tres días el evento reunió a más de 50 mil personas.

De esta manera, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, en el que participan los 177 destinos turísticos con este nombramiento, llegará a Hidalgo, la entidad donde fue nombrado el primer destino con el distintivo de Pueblo Mágico, hace 25 años.

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar, recibió la estafeta, el bastón de mando y libro de cargo, que contiene las bases para la planificación y organización del evento.

En representación de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística, Miguel Aguíñiga, encabezó el cambio de estafeta y celebró los resultados preliminares del encuentro.

Informó que durante las dos primeras jornadas se registraron más de 50 mil visitantes, además se concretaron más de 8 mil citas de negocios, con la participación de 180 compradores; precisó que las cifras oficiales se darán a conocer próximamente.

Durante su intervención, explicó que esta nueva modalidad —de Encuentro, anteriormente Tianguis— busca fortalecer la promoción y comercialización de los atractivos turísticos de los 177 Pueblos Mágicos del país, mediante capacitación y vinculación entre los participantes.

“Esta edición representa una nueva etapa para los Pueblos Mágicos. El llamarlo Encuentro es porque hemos capacitado y también enfocado nuestros esfuerzos en vender de una manera efectiva los atractivos que tienen los 177 Pueblos Mágicos”, expresó.

En su intervención, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, agradeció la confianza depositada en la entidad para albergar esta edición y reconoció la colaboración del municipio de Tampico, los prestadores de servicios turísticos y los equipos organizadores.

Destacó que el encuentro permitió compartir experiencias, fortalecer vínculos comerciales y mostrar la riqueza turística de los Pueblos Mágicos tamaulipecos de Tula y Mier.

“Hoy Tamaulipas entrega la estafeta con la satisfacción de haber recibido a México en nuestra casa y con el compromiso de seguir impulsando un turismo más humano, más incluyente y sostenible”, señaló.

Al recibir la distinción, la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, agradeció a Tamaulipas por la organización y refrendó el compromiso de su entidad para dar continuidad a este espacio de promoción turística.

Recordó que en Hidalgo nació hace 25 años el programa Pueblos Mágicos, con la incorporación de Huasca de Ocampo, y extendió la invitación para que visitantes y representantes del sector turístico se reúnan nuevamente en 2027.

“Recibimos la estafeta con mucho amor y cariño, con el mismo que los esperamos en Hidalgo. Dentro de un año nos volveremos a reunir con ese corazón y ese motor que nos da el turismo en nuestro país”, manifestó.