El presidente de la Jucopo en el Senado, el morenista, Ignacio Mier

Frente a los reclamos y amagos de la oposición, Morena en el Senado se dijo dispuesto a una reforma electoral que redefina las reglas de la representación proporcional y actualice el marco constitucional y legal que rige los procesos electorales pero hasta después de las elecciones del 2027, pues recordó que una vez en marcha el proceso electoral está prohibido cualquier modificación en esta materia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, explicó que el proceso electoral 2026-2027 inició en septiembre y ya está en marcha, por lo que, de acuerdo con la Constitución ya no se pueden realizar cambios legales como pretende la oposición.

Mier Velazco recalcó que todos los partidos conocen perfectamente esta disposición, por lo que la exigencia que mantiene la oposición para modificar el procedimiento para la asignación de diputados de representación proporcional --e impedir la sobrerepresentación--forma parte de la campaña para descalificar, de manera anticipada, los resultados de la elección del próximo año donde se renovarán casi 20 mil cargos de elección popular entre ellos 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Con ello, Mier atajó los reclamos de la oposición para modificar esa disposición electoral que permitió a Morena contar con mayoría calificada en el Congreso pese a que solo obtuvo el 54 % de la votación en las pasadas elecciones del 2024 .

Afirmó que se mantendrá vigente el procedimiento para la asignación de diputados de representación proporcional definido en la Constitución y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que toma en cuenta la votación válida emitida por partido político y no por coaliciones.

“Se trata, enfatizó, de un mecanismo que se ha utilizado para renovar el Congreso en las elecciones federales de 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024, y que ha beneficiado a los partidos políticos de oposición”, aseveró

Mier convocó a todas las fuerzas políticas a construir una reforma electoral que redefina las reglas de la representación proporcional y actualice el marco constitucional y legal que rige los procesos electorales pero con disposición para alcanzar acuerdos, sin que prevalezcan los intereses particulares de los partidos sobre el interés general

Es decir, tendrá que ser una reforma electoral integral y no solo que modifique la asignación de diputados plurinominales.

El legislador poblano recordó que durante las LXIV y LXV Legislaturas se planteó una reforma electoral enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la participación de los partidos en coalición y establecer reglas para evitar la transferencia de votos entre sus integrantes.

Sin embargo,--recordó-- aquella propuesta no pudo concretarse debido a que la oposición no la respaldó. En particular, recordó, Acción Nacional retiró su apoyo a la iniciativa que inicialmente se había trabajado de manera conjunta, recordó