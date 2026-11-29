Pagos del Bienestar en diciembre 2026 ¿qué programas depositan este mes? (Pexels)

El año 2026 está por concluir y los Programas para el Bienestar se preparan para cerrar el año. Durante diciembre se contemplan nuevas fechas de registro para algunos apoyos educativos, así como depósitos pendientes para estudiantes.

Conoce aquí qué programas abren registro, quiénes recibirán pago y cuándo se reactivarán las incorporaciones laborales.

¿Cuáles son los programas que abren registro en diciembre de 2026?

Por el momento no existe una fecha confirmada para una convocatoria nacional a principios de mes; sin embargo, en el Estado de México se prevé la apertura de registro durante diciembre para tres becas estatales dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos.

Beca Sor Juana Inés de la Cruz

Dirigida a estudiantes de primaria y secundaria, con un apoyo de 9,000 pesos.

Beca Matilde Zúñiga Valdés

Enfocada en alumnos de educación media superior, también con un apoyo de 9,000 pesos.

Beca Andrés Molina Enríquez

Destinada a estudiantes de educación superior, con un beneficio económico de 10,000 pesos.

¿Habrá pagos de las Becas y Pensiones del Bienestar en diciembre?

En el caso de las Becas Benito Juárez, Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, se prevé que el segundo pago del ciclo escolar se realice durante el mes de diciembre, aunque el calendario oficial de dispersión aún no ha sido revelado.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), encabezada por Julio León, será la encargada de emitir el aviso formal a través de sus canales oficiales.

Por otro lado, los pagos de las Pensiones para el Bienestar concluyeron el viernes 27 de noviembre, operativo que correspondió al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Por tal motivo, las personas adultas mayores, mujeres beneficiarias y personas con discapacidad ya no tendrán otro depósito durante diciembre.

¿Cuándo abrirá el convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro?

En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, se prevé que la plataforma abra nuevamente sus registros en enero de 2027 para quienes busquen integrarse al ámbito laboral, luego de que las incorporaciones permanecieran suspendidas durante los últimos meses de 2026.

Las y los interesados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al portal digital del programa para conocer los detalles y requisitos de la nueva etapa del programa social.