IMSS El doctor Jesús Eduardo Espíndola, médico oftalmólogo adscrito al Hospital General de Zona No. 27 del IMSS en la CDMX viajó a Baja California Sur, para participar en la Jornada Quirúrigca Oftalmológica, como parte de lass 12 acciones en 120 días, del instituto

En un verdadero esfuerzo por cambiar la vida de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), médicos especialistas realizaron 304 cirugías de catarata, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 34, ubicada en La Paz, Baja California Sur.

El beneficio de la Jornada Quirúrgica de Oftalmología -del 25 al 28 de noviembre pasados-, jornada forma parte de la Acción 10: Abatimiento del rezago quirúrgico, de la estrategia nacional “12 acciones en 120 días”, impulsadas por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, enfocada en fortalecer la capacidad de atención quirúrgica, con atenciones en turnos de noches e incluso fines de semana adicionales en todo el país.

La labor de todo el personal médico y de enfermería del instituto ha permitido ir ampliando las oportunidades de acceso a procedimientos que contribuyen a recuperar la visión y mejorar la calidad de vida de la derechohabiencia.

En los cuatro días de la jornada quirúrgica oftalmológica se benefició a pacientes de diversas localidades de la entidad: Guerrero Negro, Comondú y Los Cabos, quienes se trasladaron a la ciudad de La Paz para acceder a este procedimiento y mejorar su salud visual.

El Seguro Social enfatizó que la participación de pacientes foráneos refleja la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer la coordinación entre las unidades médicas del Instituto, particularmente en una entidad donde las distancias geográficas representan un desafío para el acceso a servicios especializados.

RETRIBUIR AL INSTITUTO PARTE DE TODO LO RECIBIDO

El doctor Jesús Eduardo Espíndola Ibarra, médico oftalmólogo adscrito al Hospital General de Zona No. 27 del IMSS en la Ciudad de México, dispuesto a colaborar en esa importante jornada quirúrgica oftalmológica, viajó desde la ciudad capital hasta La Paz, Baja California Sur, en un acto de amor y llevar su conocimiento y experiencia para beneficiar a otros.

Resaltó que colaborar en este tipo de iniciativas representa para él, una oportunidad de poder retribuir al Instituto parte de lo que recibió durante su formación como especialista, ya que realizó su residencia médica en el Seguro Social.

Explicó que, aunque la cirugía de catarata no representa un procedimiento que ponga en riesgo la vida, la pérdida de visión afecta considerablemente la calidad de vida, la productividad y la independencia de las personas. Por ello, señaló que devolverles la posibilidad de trabajar, vestirse, preparar sus alimentos y realizar sus actividades cotidianas es una de las mayores satisfacciones de su profesión.

Asimismo, mencionó que el primer día de actividades fue particularmente intenso, pues comenzaron a las siete de la mañana y concluyeron cerca de la medianoche. Sin embargo, aseguró que el cansancio pasa a segundo plano cuando se tiene presente el propósito de ayudar a los pacientes.

Con la satisfacción del deber cumplido, el galeno convocó a otros médicos especialistas del Seguro Social a sumarse a estas jornadas, pues considera que son experiencias profundamente gratificantes que permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos y devolver a la población parte de lo que el IMSS les brindó durante su formación.

RECUPERAR LA VISIÓN Y LA INDEPENDENCIA

Detrás de cada intervención hay una historia de esfuerzo y esperanza y sobre todo de recuperar la independencia para muchos de los derechohabientes operados, ya que, con una nueva visión, les representa la oportunidad de poder volver a trabajar, volver a manejar, leer o realizar por sí mismos las actividades cotidianas.

operacion cataratas Pablo Cruz Ojeda, de 78 años, quien no sólo fue operado de cataratas, sino que, además, fue apoyado por el IMSS para cubrir el costo de su traslado desde Guerrero Negro, municipio de Mulegé, hasta la UMAA No. 34, un recorrido de más de 750 kilómetros en un autobús, que duró más de 12 horas.

TRES OPERACIONES, TRES HISTORIAS DE VIDA

Para don Pablo Cruz Ojeda, de 78 años, quien no sólo fue operado de cataratas, sino que, además, fue apoyado por parte del instituto para cubrir el costo de su traslado desde Guerrero Negro, municipio de Mulegé, hasta la UMAA No. 34. Para llegar a La Paz tuvo que recorrer más de 750 kilómetros en un autobús, trayecto que duró más de 12 horas.

Para poder estar a tiempo a la tan anhelada cita y recuperar su visión, don Pablo tuvo que abordar el camión desde su localidad a las 16:00 horas el pasado 24 de noviembre y llegar a La Paz a las 4:30 de la mañana del día siguiente. Horas después se presentó en la unidad médica para recibir valoración y posteriormente ser intervenido quirúrgicamente.

Pablo era un hombre quien manejaba su propio automóvil y trabajaba como guardia de seguridad en una salinera de Guerrero Negro, sin embargo, hace dos años sufrió la amputación de una pierna debido a complicaciones de la diabetes.

A principios de año tenía una visión muy reducida debido a las cataratas que desarrolló en ambos ojos, incluso, compartió: “yo le pedí mucho a Dios que me diera toda la fuerza para aguantar lo necesario y que se concretara la finalidad a la cual yo venía, que era la recuperación de mi vista”, expresó.

Hoy, el septuagenario hombre, incansable, externa su férrea esperanza en recuperar la vista y poder regresar a trabajar para contribuir al sustento de su familia, por lo que manifestó su profundo agradecimiento al IMSS por la jornada quirúrgica oftalmológica, y en particular al doctor Alberto Arce, director del Hospital General de Subzona No. 5 en Mulegé, quien lo apoyó para conseguir las citas y la valoración que hicieron posible su participación.

Francisco Luna Don Francisco Luna Rivera, de 85 años, se convirtió en uno de los pacientes de mayor edad que ingresaron a quirófano durante la jornada. Fue operado de catarata en el ojo derecho hace dos años y ahora espera su recuperación para poder leer y manejar nuevamente

Don Francisco Luna Rivera, de 85 años, se convirtió en uno de los pacientes de mayor edad que ingresaron a quirófano durante la jornada.

A dos años de que don Francisco había sido operado de catarata de su ojo derecho, un día después de la intervención en su ojo izquierdo, todavía con el parche colocado y a la espera de que se lo retiraran para verificar el resultado del procedimiento, externó su deseo de poder volver a manejar, leer y realizar sus actividades con mayor independencia.

También manifestó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible su operación, desde los cirujanos y personal de enfermería hasta camilleros y trabajadores de higiene y limpieza, “darles muchas gracias a todos y que sigan con esta labor, que sigan siendo amables con la gente”, manifestó.

Leonel Leonel Gámez Pérez, de 38 años, quien fue el paciente más joven atendido, hace más de un año comenzó con molestia en los ojos, diagnosticado con Uveitis, que evolucionó a catarata

JOVEN PADRE AFECTADO PO UVEITIS QUE ACABÓ EN CATARATA

En el caso de Leonel Gámez Pérez, de 38 años, quien fue el paciente más joven atendido, compartió que hace poco más de un año comenzó a presentar molestias en el ojo derecho, y referido al servicio de Oftalmología fue diagnosticado con uveítis, inflamación de la capa media del ojo que le provocaba ardor y visión borrosa, y pese al tratamiento, su padecimiento evolucionó hasta desarrollar catarata.

Leonel señaló que la pérdida de visión comenzó a afectar su desempeño laboral, porque utilizaba la computadora durante largos periodos de tiempo durante todo el día, así como actividades cotidianas y momentos de convivencia con su hijo.

Comentó que actividades como manejar, jugar videojuegos con su hijo, o ir a algún lado ya no lo disfrutaba igual, por lo que externó su confianza en que todo vuelva a ser como antes luego de la cirugía, “va a ser una muy buena solución y espero que todo salga bien”.

Leonel recomendó a las personas de su edad acudir oportunamente a revisión médica cuando presenten molestias en los ojos y evitar la automedicación.

“La mayoría esperamos a último momento y preferimos decir: mejor tomo un paracetamol y se me quita, pero realmente no pensamos en los problemas que puedan surgir después”, advirtió.