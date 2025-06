Impulsando la sostenibilidad en cada aula: UNESCO y Learning by Helping convocan a docentes mexicanos

Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible Especial

UNESCO y Learning by Helping anuncian la segunda edición de su Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible, un programa formativo internacional, online y en vivo, diseñado para empoderar a los profesionales de la educación de México y otras regiones de habla hispana. El objetivo es claro: dotar a los docentes de las herramientas para que sus estudiantes desarrollen proyectos con un impacto social, ambiental y económico positivo. Esta iniciativa ya ha demostrado su efectividad, habiendo formado a más de 5 mil 200 docentes e impactado a más de 650 mil estudiantes anualmente en toda América Latina. Las inscripciones para esta edición 2025 ya están abiertas, pero los cupos son limitados.

En un mundo marcado por constantes crisis climáticas, sociales y económicas, la sostenibilidad se vuelve una necesidad imperante, y la educación juega un papel crucial. Tomy Megna, Director Ejecutivo de Learning by Helping, enfatiza que esta certificación es más que un curso; es un “movimiento” para llevar la sostenibilidad a cada aula del planeta.

El programa, que inicia en septiembre de 2025 y dura tres meses, se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y acompaña a los educadores para que formen a sus estudiantes en la resolución de problemas reales de sus comunidades. No se requieren conocimientos previos, solo el entusiasmo por aprender y enseñar. Las clases son sincrónicas, con acceso a material grabado, y los participantes que cumplan con el 70% de asistencia y creen un proyecto educativo recibirán un certificado oficial de UNESCO y Learning by Helping, validado con tecnología blockchain. Los mejores proyectos incluso podrán postular a financiamiento. La edición 2025 cuenta con el apoyo de Escuela Plus, el proyecto educativo de Fundación Norma y Leo Werthein. “Celebramos en esta alianza una visión compartida de una educación transformadora y sostenible. Estamos seguros y seguras de que esta iniciativa fortalece el rol docente como agentes de cambio y contribuye a una educación más inclusiva, equitativa y comprometida con los desafíos globales y los principios de la educación para el desarrollo sostenible”, comparte el equipo de Escuela Plus de la Fundación.

El impacto de la primera edición fue contundente: casi 9 de cada 10 docentes que finalizaron el programa afirmaron usar las herramientas aprendidas diariamente. Los resultados en el aula son notables: más de la mitad de los docentes observaron que sus estudiantes comprenden mejor la sostenibilidad, el 50% notó un mayor interés en el trabajo en equipo, y un 32% reportó un mayor interés en proyectos sociales.

Para asegurar la accesibilidad, UNESCO y Learning by Helping han establecido un modelo de inscripción de muy bajo costo (USD $50), haciendo que esta formación de alta calidad (valorada en más de USD $1,000) sea accesible a más docentes, a pesar de los cupos limitados. “La ambición es enorme, pero nuestra decisión y nuestra fuerza lo son aún más. Por eso, y porque creemos que el acceso a una educación transformadora no debería ser un privilegio, junto a Unesco diseñamos un modelo de inscripción accesible, de calidad, y de impacto real en las aulas”, destacó Tomy Megna.

Las experiencias de docentes mexicanos en la edición 2024 son inspiradoras: Maribel Arcos Santiago de Atlacomulco destaca cómo la certificación transformó su conciencia social y profesional, llevándola a crear el canal “La Maestra Rural”. Daniel Ochoa Flores de Monterrey resalta el poder del trabajo en equipo y la pasión por un mundo mejor. Rey Agama de Veracruz implementó con éxito la metodología de empatía para que sus estudiantes de secundaria abordaran el veganismo como estrategia climática.

Incluso se ha creado el Banco de Proyectos Educativos para la Sostenibilidad, el más grande del mundo, con iniciativas destacadas de México, como es el caso de “Conexión Intergeneracional” en La Duraznera de Jalisco, que promueve el diálogo y el aprendizaje mutuo entre generaciones. Este movimiento continúa creciendo, invitando a los docentes mexicanos a ser agentes de cambio y a construir un futuro más sostenible desde sus aulas.

“Para nosotros es importante brindar herramientas a nuestros docentes que apoyen su proceso de formación continua. Esta certificación busca ser no solamente una oportunidad formativa para mejorar las prácticas docentes en México, sino también una oportunidad de enriquecimiento personal, conociendo mejor el mundo que habitamos. La colaboración con Learning by Helping, así como con diversas organizaciones, ministerios y referentes regionales, es un privilegio, porque nos permite fortalecer este programa y su impacto en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Cuando se combinan las buenas ideas, el conocimiento sólido y la voluntad de nuestros docentes por seguir aprendiendo, el resultado siempre es transformador”, destaca Zelmira May, Especialista en Educación de UNESCO.

En 2024, la primera edición fue un éxito: Se inscribieron 12294 educadores de 29 países, y de 1658 ciudades (zonas rurales, urbanas y periurbanas de toda América Latina y el Caribe). Y más de 25.000 docentes quedaron en lista de espera.

Evelyn Abrahan, Directora de Marketing & Comunicación de Learning by Helping,: “El impacto de la Certificación nos llenó de entusiasmo, dado que muestra que no es una formación más, sino que realmente ha logrado impactar en las aulas y en las prácticas de enseñanza: el 74% de las personas que iniciaron el programa lograron certificarse. Además, durante la cursada, 2.056 docentes mostraron su compromiso con la causa, desarrollando proyectos educativos enfocados en resolver junto a sus estudiantes problemáticas específicas de sus comunidades.”.