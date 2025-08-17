Media Deportes México reitera que es titular de nombre Fox en México

Fox Sports México y Grupo Lauman desmintieron que haya demandas procedentes en su contra por el uso de la marca Fox en México pues, reiteró, es la titular de la misma para su uso en nuestro país.

Recordó que la autoridad regulatoria en telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), decidió que la exclusividad en el uso de esas marcas fue una de las condiciones de la autorización para que The Walt Disney Company (“Disney”) pudiera adquirir Twenty First Century Fox.

A continuación la comunicación íntegra de Fox Sports México y Grupo Lauman:

En relación con la nota publicada en algunos medios de comunicación el pasado 15 de agosto, titulada “Demanda Fox a Media Deportes México por uso de nombre”, Media Deportes México, S. de R. L. de C.V. (“MDM”) informa a la opinión pública lo siguiente:

MDM, empresa integrante del Grupo Lauman, actualmente posee y es titular del derecho al uso exclusivo de las marcas “FOX” asociadas a la transmisión de eventos deportivos en México;

La exclusividad en el uso de esas marcas fue una de las condiciones de la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), para que The Walt Disney Company (“Disney”) pudiera adquirir Twenty First Century Fox.

Disney confirmó al IFT que las condiciones de su autorización -incluida la relativa al otorgamiento del derecho de uso exclusivo de las marcas “FOX”- habían sido cabalmente cumplidas.

El negocio conocido como “Fox Sports México” es propiedad de Grupo Lauren.

Grupo Lauman no mantiene ninguna asociación ni relación contractual con Fox Corp. respecto del uso de las marcas “FOX”.

El derecho al uso exclusivo de las marcas “FOX” para eventos y contenido deportivo que posee MDM, el cual tiene vigencia hasta por lo menos el 10 de noviembre de 2026, deriva de un acuerdo contractual celebrado con Disney y no con Fox Corp.

El contrato Disney/MDM no está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos de América.

MDM nunca se ha sometido a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de los Estados Unidos de América, para que éstos resuelvan las controversias derivadas del uso de las marcas “FOX”.

Existe una resolución judicial vigente, emitida por un tribunal mexicano competente, que ordena a Fox Corp. y a sus subsidiarias o afiliadas, abstenerse de realizar cualquier acto que impida u obstaculice el uso exclusivo, continuo y permanente de las marcas “FOX” por parte de MDM.

Estas medidas precautorias están dirigidas también a distintas empresas de televisión de paga en México.

Adicionalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concedió medidas provisionales en favor de MDM, por lo que recientemente dicha autoridad clausuró un establecimiento en el que una persona distinta a MDM producía contenido deportivo identificado con las marcas “FOX” para uso en México.

MDM no ha sido notificado en términos de la ley aplicable y los tratados internacionales, de ninguna demanda presentada en su contra por Fox Corp. ante los tribunales de los Estados Unidos de América, ni de resolución alguna emitida por dichos tribunales.

Los tribunales extranjeros no son -ni deben ser utilizados como- cortes de apelación de las resoluciones válidamente emitidas por los tribunales nacionales.

Mientras las medidas precautorias emitidas por el tribunal mexicano competente no sean revocadas, modificadas o suspendidas, nadie (ni MDM ni cualquier otra persona) puede incumplir esas medidas sin incurrir en responsabilidad.

MDM (Fox Sports México) reitera su compromiso en favor de la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales válidamente emitidas por autoridades competentes y notificadas en términos de lo previsto en la ley aplicable y los tratados internacionales de los que México es parte.

MDM (Fox Sports México) seguirá defendiendo sus derechos ante todas las instancias competentes y seguirá exigiendo a las autoridades que mantengan condiciones de sana competencia en el mercado de la transmisión de eventos deportivos en nuestro país.