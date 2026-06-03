Cemex impulsa proyectos que beneficien el bienestar común y a la sostenibilidad

Cemex

Cemex consolida su estrategia de sostenibilidad e impulso social (ESG) como un motor de cambio activo en el Bajío y el Valle de México. En coordinación con estos valores, se consolidó un esfuerzo de colaboración directa en la comunidad de El Tendido, en Hidalgo.

Recientemente, Cemex cumplió 23 años consecutivos de recibir el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Este reconocimiento es una muestra de las labores que realiza la compañía en favor del bienestar común y a la sostenibilidad.

La construcción de un camino rural en la localidad de Hidalgo se concretó gracias a la suma de voluntades: los habitantes aportaron la mano de obra y la compañía entregó las 50 toneladas de cemento necesarias para concluirla.

El Tendido cuenta ahora con una vialidad de concreto hidráulico, resistente y de bajo mantenimiento que facilita los traslados cotidianos de sus habitantes y garantiza un acceso seguro a escuelas y servicios de salud.

El proyecto nació en 2025, cuando “El Tendido” fue nombrada comunidad originaria o indígena por el Gobierno Federal, integrándose a un esquema de apoyo para infraestructura prioritaria. Se decidió construir un camino de concreto hidráulico, pero en la etapa final del proyecto, la comunidad identificó la necesidad de material adicional, por ello los habitantes acudieron a la Planta Huichapan de Cemex y la empresa respondió de forma inmediata.

“Tenemos la convicción de trabajar con nuestras comunidades vecinas para desarrollar la verdadera infraestructura social”, destacó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Además de este tipo de apoyos, la compañía impulsa proyectos clave como Broquers Ambiental en Querétaro, donde se impulsa la economía circular al procesar residuos urbanos para transformarlos en energía limpia. Esta misma filosofía se aplica en la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, donde se da una segunda vida a los desechos cotidianos.

En los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México, donde Cemex mantiene presencia constante, se busca mantener equilibrio operativo con un impacto positivo en el entorno.

Ya sea transformando residuos en soluciones ambientales en el Valle de México o colaborando para pavimentar el desarrollo de una comunidad indígena, Cemex demuestra un compromiso vivo.