FNOVA, FIBRATC y CTAXTEL las empresas mejor evaluadas en la BMV

BMV

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo un cierre este 03 de Julio a las 13:27 horas con el S&P/BMV IPC en 68,336.08 puntos, lo cuál representa un porcentaje de variación del -0.80%%; cuya variación en puntos fue de -554.25.La variación fue derivada de la amenaza arancelaria impuesta por Estados Unidos

Al cierre de hoy las 3 empresas mejor evaluadas en la BMV fueron:

FNOVA: Cerrando en 46.00 pesos, serie 17, lo que representa una variación porcentual de 3.19, con una variación de puntos del 1.42; FIBRATC: Finalizó con una venta accionaria de 30.40 pesos, serie 14, representando un variación de 2.91% y una variación de puntos del 0.86; CTAXTEL: La cuál obtuvo un cierre de 0.90 pesos, una variación de 2.16%, y una variación de 0.02 puntos.

Por otro lado, las empresas con mayor pérdida fueron:

SORIANA: cerrando en 31.51 pesos, serie B, lo que representa un variación a la baja de 4.22% y -1.39 puntos. CMOCTEZ: Cerró en 79.50 pesos, cuya variación fue del -3.64% y un -3.00 puntos. HOTEL: Cerrando en 4.58 pesos, cuya variación porcentual a la baja fue de 3.58% y -0.17 puntos.

Adicional a esto, la BMV emitió las empresas mas negociadas que fueron GFNORTE (serie O) , AMX (serie B), GMEXICO (serie B).

SOBRE LA BOLSA

La Bolsa Mexicana de Valores permite el financiamiento empresarial; lo que se traduce en un crecimiento de instituciones que benefician el desarrollo económico, la creación de empleos y la generación de riqueza. Las inversiones realizadas actualmente por las personas representa una herramienta que apoya el crecimiento del patrimonio y una alternativa que contrarresta el poder adquisitivo. Por lo cuál conocer el desempeño de la empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, resulta fundamental para la toma de decisiones que permitan mejorar las finanzas personales.