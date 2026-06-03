Venta de vehículos ligeros en México incrementa un 4.9% durante mayo

Industria Automotriz

El mercado interno de vehículos ligeros en México registró 127,100 unidades vendidas durante el mes de mayo, esta cifra representa un crecimiento aproximado del 4.9% frente a las 121,110 unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), publicado por el INEGI.

El dinamismo del sector tiene un acumulado anual que de acuerdo con el reporte, entre enero y mayo de 2026 se vendieron un total de 627,609 vehículos, es decir, 29,090 unidades más que en el mismo periodo en 2025, lo que representa una alza de 4.9%.

Esta cifra coloca al arranque de 2026 como el mejor registro acumulado a mayo, superando el máximo previo de 617,252 unidades alcanzado en 2017, el cuál ha recuperando con creces el desplome que el sector sufrió en 2020, donde en pandemia se redujeron las ventas con apenas 373,692 unidades en el mismo periodo.

El RAIAVL consolida los datos de 30 empresas —22 afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y 8 no afiliadas— que en conjunto comercializan 43 marcas en el país.