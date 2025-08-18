Roberto Lazzeri Montaño toma las riendas de Nafin y Bancomext

Roberto Lazzeri Montaño asume como Director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior (LinkedIn)

Reelevo en Nafin y Bancomext — Con el “fin de contribuir activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera“ del país, este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la designación de Roberto Lazzeri Montaño como Director General de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), lo que recibió el aval de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado, la SHCP destacó que el nuevo director general de Nafin y Bancomext tendrá el compromiso de posicionar a las dos entidades en cumplimiento con los objetivos del Plan México.

Roberto Lazzeri Montaño ocupa el cargo en ambas entidades y que asumió desde enero de 2022 Luis Antonio Ramírez Pineda.

El nuevo titular de los bancos de fomento ocupó desde julio de 2023 la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público.

Es Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

En 2005, Roberto Lazzeri entró al sector público con la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local y consolidó experiencia en gestión presupuestal.

Asimismo, en 2009 se sumó al Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializándose en mecanismos de deuda subnacional y proyectos de infraestructura con impacto regional.

Lazzeri Montaño agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para que dirija a los dos bancos de desarrollo estratégicos y destacó que recibe instituciones sólidas, con indicadores financieros saludables y con un experimentado equipo de colaboradores.

El nuevo titular de ambas entidades aseguró que durante su gestión buscará consolidar a Nafin y Bancomext como pilares del Plan México, orientando esfuerzos hacia proyectos productivos, competitividad empresarial e integración de sectores tradicionalmente excluidos del financiamiento.

La Crónica de Hoy/2025