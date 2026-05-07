CDMX se prepara para Ledger Leaders Week 2026, el evento que acercará el dinero digital a la vida diaria

Leaders Week 2026 CDMX vivirá una experiencia interactiva sobre tecnología y dinero digital

La Ciudad de México albergará del 18 al 22 de mayo la segunda edición de Ledger Leaders Week 2026, un encuentro que busca acercar las tecnologías digitales y el uso del dinero virtual a más personas a través de actividades interactivas repartidas en distintos espacios de la capital.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del comité organizador como Jorge Tavares, Isaac López y Benjamín Barajas explicaron que el evento está pensado como una experiencia abierta donde desarrolladores, empresas, inversionistas, artistas, emprendedores y público en general puedan convivir y conocer cómo funcionan herramientas basadas en tecnología blockchain.

A diferencia de otros eventos tecnológicos concentrados en un solo recinto, esta edición transformará distintos puntos de la ciudad en espacios para aprender y experimentar con billeteras digitales, pagos con activos virtuales y coleccionables digitales.

Los organizadores detallaron que la semana arrancará el lunes 18 de mayo con la ceremonia inaugural y cerrará el viernes 22 con el evento principal y una fiesta exclusiva para asistentes VIP.

Entre las empresas, comunidades y organizaciones participantes aparecen Layer 2, Stellar, BBVA Spark, EY, WANZ, Avalanche, Casa Blanca, Fedi y Land Venture, además de otros proyectos ligados al ecosistema tecnológico y financiero digital.

Uno de los puntos centrales será la experiencia interactiva desarrollada mediante la Leaders App, que permitirá a los asistentes crear una billetera digital, recibir pagos con dólares digitales, acumular puntos y obtener sellos coleccionables en un pasaporte virtual mientras participan en actividades por toda la ciudad.

La intención, señalaron los organizadores, es que las personas no solo escuchen hablar sobre blockchain o criptomonedas, sino que puedan utilizarlas de manera sencilla y cotidiana.

El evento también incluirá actividades culturales, exposiciones de arte digital y música en vivo. Participarán artistas como Stellitart, Karen Medina, Zandor y Lu Ambriz, mientras que Zac, de Whiphala Sound, estará a cargo del cierre musical de la semana.

Además, el encuentro coincidirá con el llamado Bitcoin Pizza Day, fecha que recuerda la primera compra realizada con bitcoin en 2010, cuando un programador pagó 10 mil bitcoins por dos pizzas, una operación que con el paso de los años se volvió símbolo del crecimiento de esta tecnología.

Como parte de las actividades, también concluirá una hackathon encabezada por Avalanche, donde participarán por primera vez instituciones financieras como Arkangeles y Bankaool.

Los organizadores informaron que las sedes y registros para participar pueden consultarse en [Ledger Leaders Week.com]

Ledger Leaders Week 2026 cuenta con apoyo de empresas como AIRealty, Kompensa, Bitspot, Stellar y Tako, y también funcionará como antesala de Foro Blockchain, evento que se realiza cada año en Querétaro y que en 2026 celebrará su sexta edición.