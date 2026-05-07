¿Cómo van los Bonos gubernamentales?

Bonos Gubernamentales

Los bonos gubernamentales son una de las alternativas de inversión más buscadas por los inversionistas durante mayo de 2026. Pese a que los rendimientos han mostrado una tendencia levemente descendente, derivado de los recortes a la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) continúan siendo una inversión fuerte.

De acuerdo con datos actualizados del sistema financiero de Banco de México, los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días registran actualmente un rendimiento cercano al 6.49%, mientras que los instrumentos a 91 días ofrecen 6.67% y los de 182 días rondan el 6.75%. Los Cetes a un año permanecen en 7.19%.

Especialistas financieros han señalado que esta disminución de inversión responde principalmente a la política monetaria implementada por Banxico, la cuál ha reducido gradualmente su tasa de referencia después del periodo de inflación registrado entre 2022 y 2024. El objetivo del banco central es estimular la actividad económica y mantener controlados los niveles inflacionarios en el país principalmente frente al Mundial 2026.

En marzo pasado, Banxico realizó un nuevo ajuste a la tasa de interés interbancaria, lo que impactó directamente en los rendimientos de los instrumentos gubernamentales. Analistas explican que, aunque las ganancias para los inversionistas son menores los bonos siguen considerándose inversiones de bajo riesgo y con alta estabilidad.

Datos recientes muestran además un incremento en la participación de inversionistas extranjeros dentro del mercado de deuda mexicana, especialmente ante la incertidumbre financiera internacional y la volatilidad derivada de conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

El Gobierno de México También integro instrumentos de deuda como los Bonos M, Bondes y Udibonos, los cuales ofrecen diferentes esquemas de rendimiento y plazos de inversión. Los Bonos M, por ejemplo, pagan intereses fijos cada seis meses y pueden adquirirse a plazos de hasta 30 años, mientras que los Bondes están ligados a tasas variables.

Actualmente, el rendimiento del bono gubernamental mexicano a 10 años se ubica alrededor del 9.06%, cifra que continúa siendo competitiva frente a otros mercados emergentes, según la información otorgada por plataformas de análisis financiero internacional.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a inicios de año las operaciones de refinanciamiento fueron de más de 235 mil millones de pesos con el objetivo de fortalecer la estructura de la deuda pública nacional y mejorar la liquidez del mercado interno.

Expertos recomiendan que los pequeños inversionistas evalúen cuidadosamente los plazos y objetivos financieros antes de elegir un instrumento gubernamental. Asimismo, plataformas oficiales como Cetesdirecto⁠ permiten a los ciudadanos invertir desde montos accesibles sin necesidad de intermediarios bancarios, lo que ha impulsado el crecimiento de inversionistas minoristas