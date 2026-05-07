Inflación en México baja en abril; jitomate, chile serrano y papa registran mayores aumentos

La inflación en México mostró una ligera desaceleración durante abril de 2026, luego de varios meses de aumentos consecutivos, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El comportamiento de los precios abre la posibilidad de que el Banco de México realice el último recorte a la tasa de interés este jueves.

Según el reporte del Inegi, la inflación anual se ubicó en 4.45 por ciento en abril, cifra menor a 4.58 por ciento registrado en marzo. Además, el dato estuvo ligeramente por debajo de lo esperado por analistas financieros, quienes estimaban una inflación de 4.50 por ciento.

La inflación es el aumento generalizado de los precios de productos y servicios. Cuando esta sube, el dinero alcanza para menos cosas, lo que afecta directamente la economía de las familias.

El informe también señala que la inflación subyacente, considerada por especialistas como un indicador más preciso para medir el comportamiento de los precios porque elimina productos con cambios bruscos, disminuyó a 4.26 por ciento. Esta es la tercera baja consecutiva en este indicador.

En comparación con marzo, los precios al consumidor aumentaron 0.20 por ciento durante abril. Por su parte, la inflación subyacente mensual avanzó 0.31 por ciento debido al incremento en mercancías y servicios.

Entre los productos que más aumentaron de precio destacan el jitomate, el chile serrano, la papa y la vivienda propia. Estos productos impactaron significativamente el aumento de la inflación mensual.

En contraste, algunos productos ayudaron a contener el aumento de precios. Entre ellos se encuentran la electricidad, el tomate verde y el pollo, cuyos costos registraron bajas durante abril.

Las cifras fueron dadas a conocer horas antes de que el Banco de México anuncie su nueva decisión de política monetaria. Actualmente, la tasa de interés de referencia se encuentra en 6.75 por ciento. Especialistas consideran que podría reducirse en 25 puntos base para quedar en 6.5 por ciento.

La tasa de interés es una herramienta utilizada por el banco central para controlar la inflación. Cuando las tasas son altas, los créditos y préstamos se vuelven más caros, lo que reduce el consumo y ayuda a disminuir la presión sobre los precios.

Analistas consideran que, de concretarse el recorte, este podría ser el último dentro del ciclo de reducciones iniciado en 2024. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, declaró recientemente ante senadores que la institución evaluaría un último ajuste y que el proceso de recortes estaría cerca de terminar.

A nivel internacional, también influyen las decisiones económicas de Estados Unidos. La semana pasada, la Reserva Federal estadounidense decidió mantener sus tasas de interés entre 3.50 y 3.75 por ciento, en una votación considerada una de las más divididas desde 1992.

Se destaca que, aunque la inflación en México continúa por encima de la meta oficial del Banco de México, que es de 3 por ciento, la desaceleración registrada en abril representa una señal positiva para la estabilidad económica del país.