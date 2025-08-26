Baja en producción de Pemex, por agotamiento en yacimientos: Sheinbaum

Marcan producción de Pemex en 1.8 millones de barriles diarios (Archivo)

Pemex — La disminución en la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) es consecuencia del agotamiento de diversos yacimientos, señaló en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar que la meta en su administración es alcanzar un máximo de 1.8 millones de barriles diarios.

La Jefa del Ejecutivo Federal refirió que Pemex no volverá a los niveles registrados en el sexenio de Vicente Fox, cuando la producción llegó a 3.4 millones de barriles diarios, debido a la sobreexplotación de Cantarell, principal yacimiento de crudo del país.

En la misma línea, dijo que “no queremos llegar a 3.4 millones de barriles por varias razones: una, porque queremos explotar racionalmente el recurso petrolero, y dos, por razones ambientales, pensamos que hay que dejar esa base y lo adicional pueda generarse con energías renovables”.

Apuntó que en la administración de Andrés Manuel López Obrador la producción de combustible alcanzó 1.8 millones de barriles diarios y admitió que “algunos pozos se fueron acabando”.

En lo que respecta a la producción actual de la petrolera, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que Pemex produce más de 1.6 millones de barriles, mientras que la cifra nacional asciende a 1.8 millones, gracias a la participación de empresas privadas.

La mandataria apuntó que en su administración la estrategia para Pemex estará centrada en el ramo de la petroquímica, los refinados y sectores estratégicos como el litio, sin descuidar la producción de hidrocarburos.

La Crónica de Hoy/2025