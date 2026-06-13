El 58% de los directivos en México anticipa estancamiento. El 79% espera más ventas. Así planean lograrlo las startups y PYMEs tecnológicas

Vendex Cortesía

La economía mexicana atraviesa un momento paradójico. Mientras el 58% de los ejecutivos de alta dirección anticipa un estancamiento económico en 2026, el 79% espera que las ventas de sus empresas aumenten este año, de acuerdo con el estudio Perspectivas de Alta Dirección en México 2026 de KPMG. La contradicción resume el desafío que enfrentan miles de startups y PYMEs tecnológicas: crecer en ventas pese a un entorno más retador, con equipos reducidos, procesos comerciales poco maduros y una presión creciente por incorporar inteligencia artificial a su operación.

En este contexto, Ngrowth, firma peruana fundada por Nicole Carranza, y Rocket Revenue, consultora chilena cofundada por Diego Morales, lanzan VendeX, un programa 100% virtual de aceleración comercial para startups tecnológicas y PYMEs de servicios en Latinoamérica. La segunda edición arrancará el 2 de julio de 2026 y está dirigida a empresas con facturación anual de entre 1 y 6 millones de dólares, que buscan profesionalizar su motor de ingresos y superar el estancamiento comercial.

El diagnóstico parte de una brecha estructural. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de las unidades económicas del país y generan alrededor del 70% del empleo formal, pero su aporte al PIB se mantiene cerca del 52%, lo que revela un reto persistente de productividad. En paralelo, el ecosistema startup mexicano enfrenta un cuello de botella similar cuando supera la etapa de validación y entra en fase de escalamiento: equipos comerciales pequeños, decisiones concentradas en founders o directivos, tecnología subutilizada y procesos poco estandarizados.

La adopción de IA, por sí sola, no ha resuelto ese problema. De acuerdo con Salesforce, el 75% de las organizaciones de ventas en México ya utiliza alguna forma de inteligencia artificial para prospección, pronósticos, puntuación de leads o redacción de correos. Sin embargo, para los co-creadores de VendeX, el verdadero punto de quiebre está en la metodología.

“El 75% de los equipos comerciales mexicanos ya usa IA y aun así sigueestancado entre 1 y 6 millones de dólares de facturación. El problema nunca fue la herramienta, fue el proceso —y la mayoría de las empresas siguen comprando software para tapar agujeros que son metodológicos”, afirman Nicole Carranza y Diego Morales, co-fundadores de VendeX.

Frente a un mercado saturado de bootcamps, masterclasses y nuevas plataformas SaaS, VendeX se posiciona como un programa de implementación, no de formación. Su modelo se basa en una metodología 70/20/10: solo el 10% de la experiencia se dedica a contenidos teóricos;el 20% a dinámicas grupales entre participantes; y el 70% restante a ejecutar directamente lo aprendido dentro de cada empresa, con acompañamiento semanal y revisión de resultados sobre el pipeline real de cada participante.

La metodología ya cuenta con casos documentados. YaVendió, startup peruana de inteligencia artificial que opera con más de 100 marcas en Perú, México, Chile y Ecuador, trabajócon Ngrowth para resolver un problema comercial común: un equipo que dependía de reuniones largas para cerrar ventas, sin un proceso estructurado ni materiales de apoyo. Tras implementar un sales framework personalizado, dashboards en HubSpot, materiales comerciales estandarizados y acompañamiento semanal, la compañía duplicósu tasa de conversión —de 20% a 44%—, redujosu no-show comercial de 50% a 20% y triplicó la productividad por vendedor.

“Antes era de reunión a cierre. Ahora es producto. Incluso la gente cierra por WhatsApp chateando”, resume Sebastián González, co-founder y CRO de YaVendió.

El programa también integra partners estratégicos como Seedstars, Oracle y Samu, que aportan capacidades en mentoría regional, analítica comercial, automatización conversacional y seguimiento de pipeline. La lógica, señalan sus creadores, es que ninguna herramienta se introduzca sin un objetivo de negocio asociado: cada recurso debe impactar métricas concretas como tiempo de ciclo, tasa de conversión, no-show o productividad por vendedor.

VendeX está dirigido a founders, CEOs, mandos medios, gerentes, subgerentes y líderes de revenue, ventas, marketing y customer success en startups SaaS y compañías de servicios con entre 10 y 50 empleados. La meta de esta edición es reunir un máximo de 100 empresas de distintos países de Latinoamérica, con foco inicial en México y Colombia.

La inscripción estará abierta hasta el 20 de junio de 2026 y operará medianteun proceso de aplicación con entrevista de fit comercial, no por orden de llegada.

Sobre VendeX

VendeX es un programa 100% virtual de aceleración de revenue para startups tecnológicas y PYMEs de servicios en Latinoamérica, creado por Nicole Carranza (co-fundadora, Ngrowth, Perú) y Diego Morales (co-fundador, Rocket Revenue, Chile). Su metodología —70% práctica, 20% trabajo en equipo, 10% teoría— está diseñada para destrabar el crecimiento comercial de empresas con facturación anual de entre 1 y 6 millones de dólares, integrando inteligencia artificial aplicada a prospección, marketing y automatización.

Más información y aplicaciones: https://vende-x.com