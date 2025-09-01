Caen 5.5 % remesas en los primeros siete meses del 2025: Banxico

Remesas siguen a la baja por políticas antiinmigrantes de EU (Archivo/Cuartoscuro)

Remesas — El Banco de México (Banxico) presentó este lunes su reporte sobre el envío de remesas correspondiente a los primeros siete meses del 2025 y reveló que en éstas cayeron un 5.5 %, hasta los 34,889 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del 2024 y en medio de la política antiinmigratoria de Estados Unidos.

El banco central refiere que tan solo en julio pasado, México captó 5 mil 330 millones de dólares en remesas, un retroceso mensual de 4.7 % y una caída interanual de 1.3 %.

Con ello, México redujo en 2 mil 030 millones de dólares la cifra recibida en los primeros siete meses de 2024, cuando sumó 36,919, una cifra histórica para un periodo similar.

En México, donde las remesas representan casi el 4 % de la economía, el envío promedio de connacionales al país se redujo el 0,6 % entre enero y julio, pues pasó de 394 dólares a 392 respecto al mismo periodo del año anterior.

OPERACIONES

En lo que se refiere a las operaciones en el citado periodo, éstas disminuyeron 4.9 % interanual, al pasar a 89 millones, de las que el 99.1 % fueron transferencias electrónicas. En este contexto, se mantuvo una tendencia a la baja tras la caída del 16.2 % en junio, su mayor retroceso en 13 años y el descenso del 4.4 % interanual en mayo.

El banco central recordó que México sumó 11 años de incrementos anuales de remesas al terminar el 2024, con un récord de 64 mil 745 millones de dólares, pero en marzo pasado terminó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

AFECTACIÓN

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para México, que recibió un récord de 64 mil 745 millones de dólares en 2024, un aumento del 2.3 % respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63 mil 313 millones de dólares y el onceavo incremento anual consecutivo. En junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos informó sobre la aplicación de un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares. En respuesta, El Gobierno de México implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados al país, y ha criticado la medida adoptada por la Administración Trump por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

La Crónica de Hoy/2025