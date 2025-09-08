Abre Concanaco Servytur registro para el Buen Fin 2025

Buen Fin 2025

Octavio de la Torre de Stéffano, director de Concanaco Servytur, informó que ya quedó abierta la convocatoria del registro de las empresas que quieran participar en El Buen Fin 2025, donde nuevamente se buscara beneficiar a las compañías nacionales que ofrezcan productos de buena calidad en beneficio de compradores.

Con una duración de cinco días, El Buen Fin tiene el objetivo de brindar una mayor oportunidad de compras a los consumidores, reforzar el comercio formal y dinamizar la economía nacional en línea con el Plan México.

El Buen Fin se ha consolidado como un motor económico nacional; en 2023 generó una derrama de 150.5 mil millones de pesos, 11.5 por ciento más que en 2022. Este año, se espera superar los 200 mil millones de pesos en ventas. El objetivo es que los principales beneficiados, sean negocios y empresas familiares del sector comercio, servicios y turismo.

En presencia de autoridades federales y representantes del sector privado, durante la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Economía, se anunció la apertura del registro a la XV edición de El Buen Fin , que se celebrará del 13 al 17 de noviembre.

El registro de empresas participantes, se pude consultar en: https://www.elbuenfinconcanaco.com.mx/ ; con Concanaco Servytur acompañando a los negocios y empresas familiares interesadas en formar parte de esta plataforma.

Para ayudar a los consumidores, se lanzará una aplicación oficial con geolocalización, que les permitirá ubicar las mejores ofertas cerca de ellos, haciendo más eficiente y segura sus compras.

Octavio de la Torre de Stéffano, director de Concanaco Servytur, informó que esta “es una celebración donde se encuentra la confianza del consumidor, la innovación tecnológica, el talento nacional y sobre todo la fuerza de los negocios familiares que son el corazón de nuestra economía” señalo.