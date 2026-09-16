Inicia suspensión de líneas de telefonía móvil con terminación “2”

En las próximas horas comenzará la suspensión del servicio de líneas móviles terminación "2" que no cumplieron con el registro (Archivo)

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones — La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó este miércoles que a los usuarios con líneas de teléfonos celulares con terminación “2” y que no realizaron su vinculación al 15 de septiembre, que la suspensión del servicio comienza este día, pero que se reactivará una vez que cumplan con el proceso de registro con su compañía telefónica.

La suspensión de las líneas no vinculadas podrá ocurrir dentro de las 72 horas siguientes al primer minuto del día 16 de septiembre.

De acuerdo con la CRT, existen dos alternativas para vincular sus líneas: en línea desde el equipo celular, ingresando a la plataforma del proveedor de telefonía móvil. Podrán hacerlo aun si su servicio está suspendido o si no cuentan con saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos.

De forma presencial, se puede acudir directamente a cualquier Centro de Atención de su respectivo operador, donde el personal ayudará al usuario durante el proceso.

Para conocer los sitios oficiales de las compañías telefónicas en donde se realiza la vinculación, se puede consultar la dirección electrónica de la CRT en registratulinea.crt.gob.mx.

Para este proceso solo se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP y no se almacenan datos biométricos.

En caso de dudas, la ciudadanía cuenta con puntos de contacto a través de los perfiles en redes sociales de la CRT (X: CRTGobMx, Instagram: crtgobmx, Facebook: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y TikTok: crtgobmx), mediante el correo electrónico: dudasvinculacion@crt.gob.mx , o llamando al número de atención ciudadana del Gobierno de México, 079, con servicio durante las 24 horas del día.

El calendario de vinculación de las líneas de telefonía móvil se mantiene de manera escalonada, por lo que el próximo 30 de septiembre corresponde a las líneas con terminación “3”, por lo que se recomienda a las personas con cualquier otra terminación, que pueden vincular sus líneas desde ahora para evitar interrupciones en el servicio o filas de último momento en las distintas empresas que prestan el servicio.

La Crónica de Hoy 2026