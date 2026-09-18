App de Banorte dejará de funcionar: ¿Qué días y a qué hora no se podrán realizar movimientos?

App Banorte Ni la banca móvil ni los cajeros automáticos estarán disponibles durante el lapso que dure el servicio de mantenimiento técnico.

Si eres cliente o clienta Banorte esta información te interesa. El ‘Banco Fuerte de México’ estará dejando de operar próximamente de forma momentánea, por lo que han avisado previamente para que puedas anticipar tus movimientos, ya que tanto los canales digitales como la app móvil para teléfonos inteligentes no dejarán realizar ningún tipo de movimiento. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cuándo y por qué dejará de funcionar la app de Banorte de forma momentánea?

Cada cierto tiempo, las apps bancarias realizan servicios de actualización y de mantenimientos de sus plataformas digitales. Esto tiene como objetivo realizar tareas como la renovación de las bases de datos, mejoramiento en la ciberseguridad, la prueba de nuevas funciones y el reinicio de servidores para que las personas usuarias puedan navegar con mayor velocidad.

Sin embargo, esto también se traduce en un lapso donde quienes tienen cuentas bancarias no pueden acceder a las mismas ni realizar ningún tipo de operación, lo que podría generar algún tipo de imprevisto o molestia.

Comunicado Banorte El Banco informó a sus clientes y clientas que el servicio de las plataformas digitales estará siendo suspendido durante algunas horas.

Por esto, Banorte ha anunciado que será este sábado 19 de septiembre que ninguno de sus canales ni plataformas digitales estarán disponibles entre las 23:00 horas y las 3:00 horas del domingo 20 de septiembre, por lo que se recomienda anticipar pagos y otras operaciones que tengas pensadas.