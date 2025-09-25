Amacarga y Validacarga reciben autorización para usar la marca “Hecho en México”

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga, recibió la autorización oficial para el uso de la marca “Hecho en México”, (Archivo)

Hecho en México — “Hecho en México es más que un sello: es una herramienta para proyectar lo que somos capaces de producir con calidad, talento e identidad”, subrayó la Presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz, al destacar que este programa forma parte del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de mejorar el bienestar y calidad de vida de los mexicanos a través de un crecimiento económico sostenible.

Eva María Muñoz resaltó la importancia del programa que promueve el Gobierno Federal, al tiempo que informó que Amacarga y su empresa hermana Promotora Amacarga (Validacarga), recibieron de la Secretaría de Economía (SE) la autorización oficial para el uso de la marca “Hecho en México”, lo que avala el fortalecimiento del sector logístico nacional, su reconocimiento ante autoridades nacionales e internacionales y el cumplimiento legal de las transmisiones electrónicas.

En la misma línea, la titular de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, subrayó que el programa “Hecho en México” es esencial, ya que promueve el fortalecimiento del mercado interno, el incremento en el contenido nacional, la soberanía productiva, así como la incorporación de comerciantes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a las cadenas globales de valor.

Sobre el distintivo “Hecho en México”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la misión y visión de la dependencia a su cargo es clara con este proyecto, no se trata de poner el sello en todos lados sino en las empresas que nos representan. En 2025 hay un total de 623 empresas y 1,983 productos que ya cuentan con la autorización de uso del distintivo Hecho en México, señaló.

Respecto al doble reconocimiento que recibieron Amacarga y Validacarga, vienen a fortalecer la presencia de la comunidad logística mexicana, proyectando con orgullo la identidad nacional y consolidando el compromiso de ambas empresas con la innovación, transparencia, competitividad en cada operación y el cumplimiento legal.

“Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con la representación de los agentes de carga del país, y nos avala como una organización que impulsa la logística y el comercio exterior con calidad y confianza. Para nuestros asociados y clientes, esta autorización significa mayor respaldo, mayor visibilidad y una voz aún más fuerte ante las autoridades y el sector logístico nacional e internacional”.

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga subrayó que desde su creación, Amacarga se ha consolidado como un referente en los temas operativos, regulatorios y de vinculación, fungiendo como puente entre los agentes de carga y las autoridades nacionales e internacionales, por lo que la autorización del uso de la marca “Hecho en México” fortalece su presencia y visibilidad, a la vez que reafirma el compromiso de seguir trabajando con excelencia en beneficio de la comunidad logística.

