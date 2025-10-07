Santander impulsa Talento Artístico y Gastronómico con becas por más de 1 MDP

Invertir en la creatividad de los jóvenes es sembrar un futuro más justo, diverso y lleno de posibilidades, señala Javier Ortega de Nicolás, de Santander México — Para impulsar la formación artística, cultural y gastronómica de estudiantes mexicanos de recursos limitados, Banco Santander México lanzó la convocatoria del Programa Becas Santander Legacy 2025 y del Premio Beca Santander Gastronomía Legacy – Elena Reygadas, única en su tipo, con una inversión superior a 1 millón de pesos.

En su séptima edición, Becas Santander Legacy 2025 está dirigido a estudiantes de artes visuales, artes escénicas, cine, arquitectura y letras; la Beca Santander Gastronomía Legacy – Elena Reygadas reconoce el talento de mujeres estudiantes de gastronomía con la participación de la reconocida chef mexicana.

Javier Ortega de Nicolás, Director Ejecutivo de Banca Privada en Santander México, informó que las becas son posibles gracias al apoyo de los clientes de la institución.

“En los siete años de ediciones se han entregado un total de 40 becas por un monto acumulado de 8 millones de pesos, y entre los universitarios beneficiados se encuentran directores de orquesta, pintores, músicos, intérpretes de ópera y artistas del performance, entre otros, explicó.

Añadió que estas becas representan mucho más que un apoyo económico; “son una oportunidad real para que jóvenes talentos puedan desarrollarse y mostrar al mundo su potencial artístico, cultural y gastronómico”.

Expresó el convencimiento de Santander para invertir en la educación y la creatividad de las nuevas generaciones.

“Es sembrar un futuro más justo, diverso y lleno de posibilidades; nos enorgullece acompañar a estos estudiantes en un camino que transforma sus vidas y, al mismo tiempo, enriquece el patrimonio cultural de México”, expresó Ortega de Nicolás.

Inversión en Talento Cultural y Gastronómico

Enseguida detalló que el banco otorgará cuatro apoyos; el primer lugar obtendrá 400 mil pesos; el segundo, 200 mil; el tercero, 100 mil; y la Beca Santander Gastronomía Legacy – Elena Reygadas, dará 300 mil pesos al ganador de esta.

Señaló que los recursos están destinados a que los ganadores continúen su formación en instituciones de alto prestigio en México o el extranjero.

Manifestó que el programa está dirigido a estudiantes mexicanos de recursos limitados, inscritos en licenciatura, maestría o doctorado en Instituciones de Educación Superior públicas o privadas, en disciplinas como artes visuales, artes escénicas, cine, arquitectura, letras y gastronomía.

Convocatoria y criterios de selección

El Director Ejecutivo de Banca Privada Santander explicó que la convocatoria estará abierta del 19 de septiembre al 2 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy.

Los participantes deberán presentar una semblanza biográfica, un video en el que muestren su talento y acreditar excelencia académica.

Detalló que los criterios de evaluación serán para video (40%), semblanza biográfica (30%) y promedio académico (30%).

Dijo que en el caso de gastronomía, las participantes deberán presentar un platillo de autoría propia, acompañado de un video con la explicación del concepto e inspiración.

Enseguida adelantó que los resultados serán dados a conocer el 28 de noviembre de 2025 en Santander Open Academy, y los ganadores tendrán 5 días naturales para confirmar la aceptación de la beca.

“Con esta iniciativa, Santander reafirma su liderazgo como la institución financiera que más invierte en educación y talento joven en México, ampliando su alcance más allá del ámbito financiero para impactar en sectores estratégicos como la cultura y la gastronomía, culminó.

Santander impulsa Talento Artístico y Gastronómico con becas por más de 1 MDP