Cemex es la empresa líder en la movilidad sostenible del sector de la construcción en Monterrey y opera una flota de más de 150 camiones revolvedores de bajas emisiones. Estas unidades funcionan con gas natural y motor totalmente eléctrico.

A nivel nacional Cemex cuenta con más de 600 unidades con estas características, que representan más del 25 por ciento de su flota. En la ciudad de Monterrey opera un número superior a las 150 unidades, lo que la posiciona como la compañía del sector más comprometida con el empleo de unidades de bajas emisiones, tanto en Nuevo León como a nivel nacional.

La compañía de materiales para la construcción, líder en su ramo, tiene un largo camino recorrido en la operación de estos vehículos cargados de concreto e innovación. Como lo hizo en mercados europeos, la empresa ha sustituido unidades tradicionales de diésel para incidir de manera sustancial en la descarbonización del transporte terrestre, un proceso fundamental dentro de su cadena logística.

“Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad para proteger el entorno, seguimos impulsando soluciones que transforman la industria de la construcción en México”, destacó al respecto Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, “nuestros camiones revolvedores eléctricos y de gas natural combinan autonomía operativa de una sola carga con el suministro de concreto de alta calidad, permitiéndonos reducir significativamente nuestra huella ambiental”.

Equipados con baterías de última generación y tecnologías eficientes, estos vehículos reducen de forma importante los gases de efecto invernadero y disminuyen la contaminación acústica en las zonas urbanas donde se desarrollan los proyectos.

Cemex ha sido líder en la incorporación de tecnologías de bajas y cero emisiones a su operación, con experiencias tanto en México como en otros mercados. La adopción de estas unidades refuerza su liderazgo en movilidad sostenible y abre nuevas posibilidades para avanzar en la descarbonización del transporte terrestre en el país.

A lo largo de sus 120 años de historia, Cemex ha hecho de la innovación un elemento clave para responder a los retos de la industria. Hoy, ese mismo espíritu impulsa la búsqueda de soluciones que contribuyan a una construcción más sostenible y generen beneficios para México.