Asesoría financiera — Adolfo del Cueto, cofundador y CEO de Bulltick, ha sido una figura central en la evolución de la asesoría financiera independiente en América Latina durante los últimos 25 años. Bulltick comenzó alrededor de 1999 ofreciendo una plataforma electrónica para que personas físicas en México pudieran operar directamente en el mercado de EE. UU., comprando acciones y bonos.

Tras la caída de la burbuja del internet, el negocio se pivotó para enfocarse en instituciones financieras mexicanas. Con sede en Miami, ha liderado una firma comprometida con la excelencia y la innovación. También ha destacado por construir relaciones de confianza duraderas con sus clientes.

Una visión pionera en el mercado financiero latinoamericano

La empresa utilizó la tecnología que había sobrevivido para ofrecer una plataforma a instituciones financieras en México para que compraran acciones en Estados Unidos, principalmente ADR’s. Buscando expandir el negocio y con el objetivo de establecer una segunda línea de negocio estable y predecible, BULLTICK realizó la adquisición de Progress, un Registered Investment Advisor (RIA), alrededor de 2010. Esta acción incorporó talento de banca privada y creó la división de Wealth Management. Adicionalmente en el 2018 obtienen su licencia en Estados Unidos como asesores de seguros integrando este servicio como parte de sus portafolios y colocándose en el mercado con una oferta única. Su trayectoria es un testimonio de dedicación a un modelo de negocio que prioriza la independencia y la alineación de intereses con los inversionistas.

Bajo su dirección, Bulltick ha cultivado una cultura empresarial basada en la transparencia y la meritocracia. Esto ha atraído a un equipo diverso y altamente calificado. Este enfoque ha sido fundamental para el éxito sostenido de la firma, que hoy celebra un cuarto de siglo de impacto significativo en el sector financiero latinoamericano.

Bulltick : un cuarto de siglo de independencia y crecimiento

Bulltick emergió con la clara misión de ofrecer una alternativa sólida y confiable a las grandes instituciones financieras tradicionales. Adolfo del Cueto, junto con su equipo, identificó la necesidad de un servicio más personalizado y transparente para los clientes de alto patrimonio en América Latina.

Esta visión se materializó en una firma que, a lo largo de 25 años, ha demostrado capacidad de adaptación y crecimiento en un mercado dinámico y volátil.

Con más de 80 profesionales de 11 nacionalidades, refleja la diversidad y el alcance global de su operación. Al mismo tiempo, mantiene un profundo conocimiento de las particularidades de cada mercado latinoamericano. Un tercio de la propiedad de Bulltick pertenece a sus empleados. Esto fomenta un sentido de pertenencia y un compromiso compartido con los objetivos de la empresa y de sus clientes.

Pilares de éxito: transparencia, confianza e innovación

Desde sus inicios, Adolfo del Cueto ha inculcado en la compañía un conjunto de valores fundamentales que han sido la base de su éxito.

La transparencia es un pilar innegociable. Se asegura de que los clientes comprendan plenamente las estrategias de inversión y los costos asociados. Esta claridad genera confianza, esencial en la gestión patrimonial, donde las relaciones a largo plazo son primordiales.

La innovación es otro motor clave. La firma ha invertido constantemente en tecnología y en soluciones propietarias para ofrecer ventajas competitivas a sus clientes. Como Adolfo del Cueto ha señalado en diversas ocasiones:

“La tecnología no es solo una herramienta, es un habilitador fundamental para ofrecer un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.

Este compromiso con la vanguardia tecnológica asegura que Bulltick se mantenga al frente en un sector en constante evolución.

Educación financiera y liderazgo colaborativo: el sello de Adolfo del Cueto

Adolfo del Cueto Aramburu entiende que el éxito a largo plazo de los clientes no solo depende de las estrategias de inversión. También requiere de una sólida educación financiera.

Por ello, Bulltick se ha dedicado a empoderar a sus clientes con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas. Este enfoque educativo refuerza la relación de confianza y permite a los inversionistas comprender mejor los mercados y sus carteras.

El estilo de liderazgo colaborativo de Del Cueto se refleja en la estructura y la cultura de la firma. Fomenta un ambiente donde profesionales de diversas nacionalidades y experiencias pueden prosperar.

Ha creado un equipo cohesionado y altamente efectivo. La participación de los empleados en la propiedad de la firma es un claro ejemplo de este liderazgo, que busca alinear los intereses de todos para un beneficio mutuo y sostenible. Hoy en dia mas del 70% de las acciones de la firma estan en manos de sus empleados.

“Creemos firmemente que un equipo comprometido y bien informado es la clave para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes”, ha afirmado Del Cueto.

Impacto en América Latina y proyecciones futuras

Durante 25 años, Bulltick ha sido un actor crucial en el desarrollo de los mercados financieros de América Latina. Su presencia en múltiples países de la región, desde Argentina hasta México, pasando por Chile, Colombia y Perú, demuestra su profundo conocimiento del contexto local. También refleja su compromiso con la región.

La firma ha navegado por diversas crisis económicas y políticas, siempre manteniendo el enfoque en el interés de sus clientes. Su capacidad de adaptación ha sido esencial para superar los desafíos del entorno. El legado de Adolfo del Cueto Aramburu y de Bulltick es el de una firma que ha redefinido la asesoría financiera independiente en América Latina.

Al mirar hacia el futuro, la empresa continúa con su misión de expandir su alcance y profundizar su impacto. Siempre lo hace bajo los principios de transparencia, confianza, innovación y un liderazgo que coloca al cliente en el centro de todas sus decisiones. La visión de su CEO sigue siendo la brújula que guía a la firma hacia nuevas décadas de éxito y servicio excepcional.

Adolfo del Cueto Aramburu, a través de sus 25 años al frente de Bulltick, ha forjado un legado de integridad, visión y compromiso con la asesoría financiera independiente. Su liderazgo ha transformado la manera en que los clientes de alto patrimonio en América Latina acceden y gestionan sus inversiones. El modelo que ha impulsado se basa en la transparencia y la confianza mutua.

El impacto va más allá de los números y de los activos bajo gestión. Se manifiesta en la cultura de innovación y en la educación financiera que ha impregnado en la compañía. También en la lealtad de sus clientes y en la participación de los empleados en la propiedad de la firma. Su liderazgo colaborativo asegura que los valores fundacionales perduren.

La Crónica de Hoy 2025