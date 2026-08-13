Mundial 2026 deja a Jalisco más visitantes, mayor derrama y un nuevo reto: convertir la exposición global en turismo permanente

Los detinos más atractivos de Jalisco Especial

El Mundial 2026 terminó, pero para Jalisco la competencia apenas comienza: ahora el reto es transformar la exposición internacional que dejó el torneo en una corriente permanente de visitantes, inversiones y nuevos eventos.

El estado aprovechó la celebración de la Copa del Mundo para mostrar una faceta turística que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Jalisco, permitió proyectarlo ante una audiencia internacional mucho más amplia.

Durante una entrevista, la secretaria de Turismo, Michelle Friedman, destacó que uno de los principales beneficios del torneo fue precisamente el cambio en la percepción internacional de Jalisco.

La funcionaria señaló que algunos rankings llegaron a colocar a Guadalajara como la mejor de las 16 sedes mundialistas y que la cobertura mediática internacional relacionada con el estado habría superado las 50 mil notas periodísticas, con un valor mediático estimado en más de 600 mil millones de dólares.

Más allá del impacto publicitario, la apuesta consistió en mostrar a Jalisco como un destino capaz de recibir acontecimientos de gran escala y, al mismo tiempo, ofrecer una amplia diversidad turística.

“Se vio un Jalisco de primer nivel”, explicó Friedman al referirse a la imagen que el estado proyectó durante el torneo, destacando aspectos como la infraestructura, seguridad, orden y hospitalidad.

¿Cuántos turistas llegaron a Jalisco durante el Mundial 2026?

Uno de los datos más relevantes compartidos por la Secretaría de Turismo es la estimación de 2.6 millones de visitantes durante el periodo relacionado con el Mundial.

La cifra supera ligeramente la previsión inicial, que era de aproximadamente 2.5 millones de visitantes.

Del total estimado, alrededor de 2.3 millones se concentraron en Guadalajara y su zona metropolitana, mientras que el resto se distribuyó en distintos puntos del interior de Jalisco.

La descentralización fue uno de los objetivos importantes de la estrategia turística estatal.

Puerto Vallarta, los Pueblos Mágicos y otros destinos recibieron actividades relacionadas con el torneo, desde transmisiones de partidos y conciertos hasta experiencias gastronómicas y culturales.

Jalisco reporta una derrama turística superior a 11 mil 500 millones de pesos

El flujo de visitantes también tuvo un impacto económico considerable.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Turismo, el Mundial generó una derrama económica turística superior a 11 mil 500 millones de pesos.

A esta cifra se suma un incremento de más de 9% en la ocupación hotelera.

Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue el comportamiento de las tarifas hoteleras, cuyo promedio registró un aumento de 180%, según las cifras compartidas durante la entrevista.

Estos indicadores muestran que el efecto del Mundial no se limitó a la llegada de aficionados a los estadios. También hubo un impacto sobre la actividad de alojamiento y otros servicios vinculados con el turismo.

El Mundial también llevó visitantes fuera de Guadalajara

Aunque Guadalajara fue el principal centro de operaciones, la estrategia turística buscó que la atención generada por el Mundial se extendiera hacia otros destinos.

La Secretaría de Turismo explicó que se organizaron actividades mundialistas en los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco, además de Puerto Vallarta y otros puntos del estado.

Uno de los mecanismos utilizados fueron las llamadas zonas fan y los espacios de viewing público, donde se instalaron transmisiones de partidos, conciertos, áreas gastronómicas y espacios artesanales.

La estrategia tuvo características diferentes dependiendo del destino.

En Chapala, por ejemplo, se instaló una cancha flotante de fútbol, mientras que Puerto Vallarta contó con una esfera para activaciones digitales y escenarios destinados a conciertos.

También hubo actividades en destinos como Lagos de Moreno, Tapalpa, Mazamitla y Tequila.

La intención fue aprovechar el interés generado por el torneo para que los visitantes conocieran una parte más amplia de la oferta turística del estado.

¿Qué pasó con Tequila, Puerto Vallarta, Chapala y los Pueblos Mágicos?

Uno de los puntos que deja la experiencia del Mundial es que Jalisco no depende de un solo destino.

La estrategia permitió presentar al estado como una oferta turística diversificada, con diferentes experiencias y segmentos.

Durante la entrevista, la secretaria destacó los 12 Pueblos Mágicos, los cerca de 400 kilómetros de costa y la diversidad de destinos que forman parte del inventario turístico de Jalisco.

Esta diversificación también será importante después del Mundial, particularmente porque el estado busca mantener el interés de los viajeros una vez que desaparezca el atractivo extraordinario generado por el torneo.

El Mundial no creó de cero la oferta turística de Jalisco

Un punto particularmente interesante de la estrategia estatal es que, de acuerdo con Michelle Friedman, el gobierno no tuvo que inventar una oferta turística completamente nueva para el Mundial.

La apuesta fue organizar, presentar y promocionar productos que ya existían, aprovechando la atención internacional que generó el torneo.

Entre ellos se encuentran las rutas tequileras y las rutas vinícolas que actualmente se encuentran en desarrollo.

Uno de los proyectos que sirvió para concentrar estas experiencias fue un pasaporte turístico que reunió 39 experiencias en 39 días.

El estado también puso en funcionamiento un micrositio con información relacionada con el Mundial y la oferta turística de Jalisco.

Esto resulta relevante para entender el posible legado turístico del evento: la intención no es que las experiencias desaparezcan cuando termine el Mundial, sino utilizarlas como herramientas de promoción para los siguientes viajeros.

Aeropuerto de Guadalajara registra un junio histórico

Otro de los indicadores que permiten dimensionar el movimiento turístico durante el Mundial está relacionado con la conectividad aérea.

La Secretaría de Turismo reportó un incremento de 6% en el número de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De acuerdo con la funcionaria, junio se convirtió en el mes con mayor número de pasajeros en la historia del aeropuerto, con más de 90 mil pasajeros adicionales durante ese periodo.

El crecimiento no se limitó al mercado nacional.

Los pasajeros nacionales aumentaron 3.5%, mientras que los internacionales registraron un crecimiento cercano al 12%, según las cifras proporcionadas durante la entrevista.

La funcionaria también recordó que Guadalajara recibe una cantidad importante de turismo carretero debido a su ubicación geográfica, por lo que el comportamiento del aeropuerto representa solamente una parte del movimiento turístico total.

Más de 700 mil personas participaron en actividades públicas

La descentralización también puede observarse en la asistencia a los espacios públicos vinculados con el Mundial.

En conjunto, las actividades de viewing público y otros espacios instalados en distintos puntos del estado superaron las 700 mil personas, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

Este dato resulta importante porque permite observar que el Mundial no fue solamente un acontecimiento concentrado en los partidos.

También funcionó como una plataforma para generar actividades culturales, gastronómicas, musicales y turísticas en distintas regiones.

Movilidad, uno de los grandes legados del Mundial

Para la Secretaría de Turismo, el legado del torneo puede dividirse en tres grandes áreas: derrama económica, infraestructura y percepción.

Dentro de la infraestructura, uno de los aspectos considerados más importantes es la movilidad.

La conexión entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el centro de la ciudad experimentó mejoras que, según la funcionaria, permitirán atender de mejor manera futuros eventos turísticos.

Entre los cambios mencionados están la conexión mediante transporte público, espacios para vehículos de plataformas digitales, un incremento en la flota de taxis y la ampliación de carriles en la carretera a Chapala.

También se realizaron intervenciones en espacios públicos, plazas y zonas del Centro Histórico, además de áreas de Zapopan.

Para Jalisco, estas obras representan un beneficio que permanecerá después del torneo y que puede ser aprovechado por visitantes y habitantes en los próximos años.

¿Cuántos turistas llegaron exclusivamente por el Mundial?

Aquí existe una de las principales limitaciones para interpretar las cifras.

La Secretaría de Turismo reconoció que no existe un mecanismo que permita determinar con precisión cuántas personas llegaron exclusivamente por el Mundial y cuántas combinaron el torneo con otros motivos de viaje.

Tampoco se puede determinar con exactitud cuántos pasajeros que llegaron al Aeropuerto de Guadalajara posteriormente viajaron hacia Puerto Vallarta, Tequila, Chapala, Costa Alegre u otros destinos.

Por ello, los 2.6 millones de visitantes deben entenderse como una estimación del flujo turístico durante el periodo, no como una cifra que permita afirmar que todos ellos viajaron exclusivamente por la Copa del Mundo.

Esta precisión es importante para cualquier análisis posterior del impacto turístico del Mundial.

El reto será medir el legado durante los próximos cinco años

La Secretaría de Turismo considera que el éxito del Mundial no debe medirse solamente mediante la ocupación hotelera.

Michelle Friedman planteó que será necesario observar diferentes indicadores para determinar si la exposición internacional realmente se tradujo en un crecimiento turístico sostenido.

Entre ellos están:

llegada de visitantes;

movimiento de pasajeros;

derrama económica;

ocupación hotelera;

comportamiento de las tarifas;

diversificación de destinos;

diversificación de segmentos turísticos.

La funcionaria consideró que la ocupación hotelera por sí sola puede resultar insuficiente, debido a que existen viajeros que no se hospedan en hoteles y aun así generan gasto turístico.

La medición de estos indicadores durante los siguientes años permitirá determinar si el Mundial fue solamente un pico extraordinario de actividad o si realmente consiguió ampliar el posicionamiento turístico de Jalisco.

Jalisco quiere consolidarse como sede de grandes eventos

La experiencia del Mundial también reforzó una idea que el estado ya venía promoviendo: Jalisco busca posicionarse como una sede permanente para eventos internacionales.

La secretaria señaló que el Mundial no fue el único acontecimiento de gran formato que ha recibido la entidad y destacó la infraestructura, la calidad de los servicios, la diversidad y la identidad local como algunos de los elementos que hacen atractivo al estado.

La estrategia continuará con distintos eventos internacionales y actividades de alcance mundial, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

Llegarán nuevos hoteles a Jalisco

El impacto también se relaciona con la infraestructura turística privada.

La Secretaría de Turismo recordó que desde el año anterior se había anunciado la llegada de 40 nuevos hoteles, varios de ellos vinculados con la preparación para el Mundial.

La funcionaria puntualizó que no toda esa inversión surgió exclusivamente por el torneo; sin embargo, las inversiones que sí fueron motivadas por el Mundial permanecerán como parte de la infraestructura turística del estado.

Esto representa uno de los posibles efectos de mayor duración: una mayor capacidad de alojamiento puede permitir que Jalisco reciba nuevos eventos y más visitantes en el futuro.

El gran legado, según Turismo, fue cambiar la percepción de Jalisco

Aunque las cifras económicas y de infraestructura son relevantes, Michelle Friedman identificó un elemento como el más importante: la percepción internacional.

La funcionaria recordó que meses antes del Mundial existían cuestionamientos sobre la capacidad de México y Jalisco para recibir un acontecimiento de esta magnitud.

El resultado, desde la perspectiva de la Secretaría de Turismo, permitió demostrar que el estado podía organizar el evento y recibir visitantes internacionales.

“Nosotros fuimos el mejor de nuestros países como anfitriones”, afirmó Friedman al hablar de la percepción que dejó el torneo.

Para la funcionaria, uno de los mayores valores de esta exposición fue que los visitantes pudieron conocer directamente la oferta turística mexicana.

El siguiente reto: reactivar los segmentos que se movieron durante el Mundial

La conclusión del torneo no significa que toda la actividad turística mantendrá automáticamente el mismo ritmo.

El Mundial modificó temporalmente el comportamiento de distintos segmentos turísticos.

Uno de los ejemplos mencionados por la secretaria es el turismo de reuniones, un sector en el que Jalisco tiene una posición importante, pero que puede haber sido desplazado o reacomodado durante el periodo mundialista.

La funcionaria aclaró que no se cancelaron eventos, sino que algunos fueron reorganizados en el calendario.

Ahora el objetivo será reactivar esos segmentos y recuperar su ritmo habitual, mientras se aprovecha la exposición internacional que dejó la Copa del Mundo.

¿Qué sigue para el turismo de Jalisco después del Mundial?

La gran pregunta ya no es cuántas personas llegaron durante el torneo, sino cuántas de ellas regresarán y cuántos nuevos viajeros decidirán conocer Jalisco después de haber visto al estado durante el Mundial.

El reto será convertir una exposición extraordinaria en una estrategia turística de largo plazo.

Para ello, Jalisco cuenta con una oferta que combina destinos urbanos, Pueblos Mágicos, gastronomía, costa, rutas relacionadas con el tequila y experiencias vinícolas, además de infraestructura para recibir eventos internacionales.

El Mundial funcionó como una enorme vitrina.

Ahora corresponde determinar cuánto tiempo permanecerá abierta.

El verdadero legado turístico del torneo comenzará a medirse cuando las cifras regresen a niveles normales y pueda observarse si el interés generado durante 2026 continúa produciendo visitantes, inversiones, eventos y derrama económica.

En ese sentido, el Mundial puede terminar siendo mucho más que un acontecimiento deportivo para Jalisco: puede convertirse en el punto de partida de una nueva etapa de posicionamiento turístico internacional.