Tendencias que están transformando la industria de la alimentación de perros y gatos

Las tendencias que marcarán la alimentación de perros y gatos en 2026 Foto: Cortesía

Durante los últimos años, la relación entre las personas y sus mascotas ha cambiado de manera importante. Perros y gatos dejaron de ser vistos únicamente como animales de compañía y cada vez más hogares los consideran parte de la familia, una transformación que también está modificando la manera en que se eligen sus alimentos.

Esta tendencia, conocida como humanización de las mascotas, está llevando a los consumidores a prestar mayor atención a la calidad nutricional, los ingredientes, los beneficios funcionales y la información que aparece en las etiquetas de los productos.

De acuerdo con lo explicado durante una entrevista por Aymara, especialista de ADM, este cambio de comportamiento está obligando a la industria de alimentos para perros y gatos a elevar sus estándares y, sobre todo, a ofrecer mayor transparencia sobre lo que contienen sus productos.

La evolución no solamente está relacionada con la aparición de alimentos premium o super premium. También involucra una mayor investigación sobre ingredientes, formulaciones específicas, probióticos, prebióticos, vitaminas, minerales, ácidos grasos y otros componentes que pueden responder a necesidades concretas de los animales.

¿Por qué los dueños están prestando más atención a lo que comen sus mascotas?

La humanización de perros y gatos es uno de los principales factores detrás de esta transformación.

Cuando una mascota se convierte en un integrante más de la familia, sus propietarios comienzan a buscar para ella productos que consideran adecuados para favorecer su bienestar y acompañarla durante más años.

Durante la entrevista, la especialista explicó que esta nueva relación también ha provocado que los consumidores eleven sus estándares.

Ya no basta con encontrar un alimento que simplemente satisfaga el hambre del animal. Los propietarios quieren conocer qué ingredientes contiene, cuál es su fuente de proteína, qué nutrientes aporta y, cuando se presenta un beneficio específico, cuál es el sustento detrás de esa afirmación.

La pregunta, por lo tanto, empieza a cambiar de “¿qué alimento le doy a mi perro o gato?” a “¿qué necesita realmente mi mascota y cómo puedo identificarlo en un alimento?”

Las tendencias que marcarán la alimentación de perros y gatos en 2026 Foto: Cortesía

La transparencia se convierte en una de las principales exigencias

Uno de los cambios más relevantes dentro de la industria es la importancia que ha adquirido el listado de ingredientes.

Según explicó Aymara, las empresas deben ser transparentes respecto de los componentes que utilizan y explicar, siempre que corresponda, cuál es la función que cumplen dentro de la formulación.

Un ejemplo mencionado durante la conversación fue el uso de ingredientes como la taurina en alimentos para gatos. La intención ya no es solamente incluir el ingrediente en la fórmula, sino comunicar al consumidor por qué está presente y qué función puede desempeñar dentro de una alimentación adecuada.

Esta tendencia responde a un consumidor que investiga más antes de comprar.

La etiqueta se convierte así en una herramienta fundamental para comparar productos, identificar ingredientes y entender qué diferencia a una fórmula de otra.

¿Qué buscan actualmente los consumidores en el alimento para perros y gatos?

Los propietarios están prestando atención a diferentes elementos antes de elegir un alimento.

Entre los aspectos que cobran mayor importancia se encuentran:

La calidad nutricional.

La fuente de proteína.

La presencia de vitaminas y minerales.

Los ingredientes funcionales.

Probióticos y prebióticos.

Ácidos grasos como Omega 3.

Beneficios relacionados con la salud digestiva.

Ingredientes asociados con el cuidado de las articulaciones.

Características específicas para perros o gatos.

La existencia de respaldo científico.

La transparencia de la marca.

Esto significa que el consumidor ya no necesariamente toma su decisión únicamente por el precio o por la imagen que aparece en el empaque.

La funcionalidad comienza a jugar un papel importante.

De acuerdo con un dato de investigación mencionado durante la entrevista, 77% de los consumidores colombianos estarían dispuestos a pagar más por alimentos con características funcionales, es decir, productos que además de aportar nutrición buscan ofrecer un beneficio adicional.

Aunque este dato corresponde al mercado colombiano, sirve para ilustrar una tendencia que está adquiriendo relevancia en la industria de alimentos para mascotas: el consumidor está dispuesto a evaluar el valor del producto más allá de su precio.

¿Qué son los alimentos funcionales para mascotas?

El concepto de alimentación funcional se refiere a productos que incorporan determinados ingredientes con una finalidad específica dentro de la formulación.

En el caso de perros y gatos, esto puede relacionarse con diferentes necesidades.

Por ejemplo, durante la entrevista se mencionaron productos que incorporan probióticos y prebióticos, ingredientes asociados con el bienestar digestivo y el funcionamiento adecuado del organismo.

También se habló de formulaciones que incluyen componentes relacionados con el cuidado de las articulaciones, la movilidad, la piel, el pelo, el corazón o la visión.

La clave, sin embargo, está en no confundir la presencia de un ingrediente con la existencia automática de un beneficio.

La salud de perros y gatos Foto: Cortesía

Como explicó la especialista, uno de los retos de la industria consiste en que los ingredientes utilizados tengan una función respaldada por evidencia y que las afirmaciones hechas al consumidor sean congruentes con esa información.

Por eso, la ciencia y la investigación se están convirtiendo en elementos cada vez más importantes para el desarrollo de nuevos alimentos.

La ciencia detrás de cada nueva fórmula

La innovación en alimentos para mascotas no ocurre simplemente agregando ingredientes que están de moda.

Según la explicación proporcionada durante la entrevista, detrás del desarrollo de un producto intervienen equipos especializados que analizan las tendencias del mercado, las necesidades de los animales y las características de los ingredientes.

Esto implica una colaboración entre diferentes áreas, desde investigación y desarrollo hasta los departamentos comerciales y operativos.

Por ejemplo, si existe un creciente interés por la salud intestinal, los especialistas pueden estudiar ingredientes como los probióticos, pero antes de incorporarlos a una fórmula es necesario evaluar su funcionalidad y la evidencia disponible.

Esta lógica también modifica la forma en que las marcas comunican sus productos.

El reto no consiste únicamente en decir que un alimento contiene determinado ingrediente, sino en explicar qué hace, por qué se utiliza y qué respaldo existe para la función que se le atribuye.

Leer la etiqueta: uno de los principales consejos para los dueños

Uno de los mensajes más importantes de la entrevista fue que los propietarios deben informarse antes de comprar.

La especialista identificó como uno de los errores más frecuentes elegir un alimento sin revisar adecuadamente su información.

También advirtió que otro error consiste en juzgar la calidad de un producto únicamente por su listado de ingredientes.

Esto es importante porque la alimentación de perros y gatos no puede evaluarse exactamente bajo los mismos criterios que la alimentación humana.

¿Es correcto darle a una mascota el mismo tipo de alimentación que prefiere su dueño?

No necesariamente.

La humanización de las mascotas puede provocar que algunos propietarios trasladen sus propias preferencias alimentarias a sus animales.

Por ejemplo, una persona puede seguir determinada dieta por razones personales y pensar que su mascota debería alimentarse de la misma manera.

Sin embargo, perros y gatos tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los seres humanos.

Durante la entrevista se hizo énfasis precisamente en esta diferencia: los alimentos para mascotas deben formularse considerando los nutrientes que requieren los animales, y no simplemente replicando las preferencias alimentarias de sus propietarios.

Por ello, antes de modificar de manera importante la dieta de un perro o gato, es recomendable consultar con un profesional veterinario.

¿Un alimento económico puede ser de buena calidad?

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue una idea muy extendida entre los consumidores: que un alimento más caro necesariamente es mejor.

La especialista explicó que es posible encontrar alimentos de diferentes categorías de precio que cumplen con estándares de calidad.

La diferencia entre una categoría de valor, una premium y una super premium puede estar relacionada, entre otros aspectos, con el tipo y cantidad de ingredientes funcionales incorporados, así como con las características específicas de la formulación.

Por ello, el precio por sí solo no debería utilizarse como único indicador de calidad.

La decisión debe considerar las necesidades nutricionales de la mascota, sus características particulares y la información disponible sobre el alimento.

La salud integral de perros y gatos recae en su alimentación Foto: Cortesía

La innovación también llega a los premios y snacks

La transformación de la industria no se limita al alimento principal.

Los premios y snacks para mascotas también están incorporando conceptos funcionales.

Durante la entrevista se mencionaron productos con probióticos y prebióticos, así como opciones diseñadas para necesidades específicas.

También se habló de premios que incorporan ingredientes como valeriana, dentro de propuestas orientadas a situaciones relacionadas con el estrés de las mascotas.

La tendencia muestra que los propietarios comienzan a observar no solamente qué comen sus perros y gatos durante sus comidas principales, sino también qué reciben como recompensa.

Esto abre una nueva oportunidad para la industria: convertir productos que tradicionalmente eran considerados únicamente como premios en opciones que también puedan formar parte de una estrategia de bienestar, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

¿Qué innovaciones podrían llegar en los próximos años?

Todo apunta a que la industria continuará avanzando hacia una mayor personalización.

La alimentación para mascotas podría evolucionar hacia productos cada vez más específicos según las necesidades de cada animal, tomando en cuenta factores como edad, tamaño, etapa de vida, actividad física y determinadas necesidades nutricionales.

También es probable que continúe creciendo el interés por ingredientes funcionales, salud digestiva, cuidado de articulaciones, piel y pelo, así como por fórmulas que comuniquen de manera más clara el propósito de cada componente.

La investigación científica tendrá un papel central en este proceso.

Para las empresas, el reto será encontrar el equilibrio entre innovación, evidencia científica, transparencia y accesibilidad económica.