EU acusa a China evadir impuestos a través de México

Autopartes chinas, bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos Autopartes chinas, bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos (Especial)

Guerra comercial — El Gobierno de Estados Unidos fue certero al acusar a China de evadir los aranceles impuestos por la entrada de sus productos en el mercado estadounidense, al utiliza sus socios comerciales como México y Canadá, entre otros.

A través de un informe titulado “La gran estafa del transbordo”, la Casa Blanca resaltó que el gigante asiático opera una “red de transbordo en las sombras”, apoyado en plataformas logísticas y centros de reexportación que facilitan la entrada de productos chinos al mercado de Estados Unidos.

El documento refiere que 40 naciones participan en estos esquemas, cuyo objetivo es evadir los aranceles fijados por Washington.

El reporte refiere que “los mayores facilitadores de China (para el ingreso de sus productos sin pagar los impuestos) van desde México y Canadá en las fronteras terrestres estadounidenses hasta la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur”.

La administración Trump destaca que la evasión de impuestos por parte de China se divide en tres niveles. El primero lo integran ocho socios comerciales importantes con bases industriales diversificadas como México y Canadá, socios del T-MEC.

El nivel dos comprende a países integrados en las cadenas de suministro chinas, como Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

“Estos países cuentan con la escala industrial, la capacidad portuaria, la infraestructura de proveedores, la profundidad manufacturera o la capacidad logística suficientes para canalizar volúmenes significativos de mercancías vinculadas a China hacia los flujos comerciales con destino a Estados Unidos”, indica el informe.

En tanto, el último nivel lo conforman 24 países que ofrecen ventajas específicas como mano de obra barata o zonas francas.

“Cuando las fuentes de alimentación, los paneles de control, las láminas de aluminio, las válvulas, los plásticos o los componentes de muebles se redirigen desde China a través de México, Vietnam, Malasia, Polonia o los Emiratos Árabes Unidos, destruyen o reducen empleos en Milwaukee, Cleveland, Toledo, Hickory, Phoenix, Youngstown y en decenas de otras comunidades manufactureras de los Estados Unidos”, apunta el informe que dio a conocer la Casa Blanca.

La Crónica de Hoy 2026