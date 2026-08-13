Este es el regalo que OXXO tiene para ti a partir de $100 pesos de compra: así puedes aprovechar la promoción

Si de todos modos ibas a pasar al OXXO por productos para tu hogar, quizá este sea un buen momento para revisar qué más vas a llevar. La cadena tiene una promoción durante agosto de 2026 que permite obtener 100 puntos Spin Premia al comprar al menos $100 pesos en productos participantes.

La promoción estará disponible hasta el 26 de agosto de 2026 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

Y hay un detalle importante: no necesitas gastar cientos de pesos para obtener la recompensa. El mínimo establecido es de $100 pesos en productos participantes.

¿Cómo obtener los 100 puntos Spin Premia en OXXO?

Primero debes realizar una compra de $100 pesos o más en productos participantes para el hogar. Después, tienes que identificarte como usuario de Spin Premia antes de pagar.

Puedes hacerlo mediante tu tarjeta física, la tarjeta digital o proporcionando el número telefónico registrado en tu cuenta.

¿Qué productos participan en la promoción de OXXO?

La oferta contempla productos de distintas marcas Entre ellas están:

Pétalo

Maseca

Nescafé

Pinol

Kotex

La Sierra

La Costeña

Iberia

Nutrioli

Sinaloa

Primavera

Antes de pagar, conviene confirmar que los artículos que elegiste formen parte de la promoción, ya que no toda la mercancía de estas marcas necesariamente participa.

¿Cuánto valen los 100 puntos de OXXO?

Aquí está la parte que puede generar confusión.

Los $100 puntos Spin Premia equivalen a $10 pesos, ya que cada punto tiene un valor de $10 centavos.

Por ejemplo, si realizas una compra elegible exactamente por $100 pesos, recibirías puntos con un valor nominal de $10 pesos.

Pero ojo: no son $10 pesos en efectivo ni un descuento inmediato en caja. Primero realizas y pagas tu compra y posteriormente recibes los puntos en tu cuenta Spin Premia.

¿Los puntos se pueden usar para pagar compras?

Sí. Los puntos pueden utilizarse para cubrir total o parcialmente compras elegibles en OXXO y otras marcas participantes.

Si no tienes suficientes puntos para pagar una compra completa, puedes complementar el monto con otro método de pago.

Así que la promoción funciona más como una recompensa para futuras compras que como un descuento instantáneo.

¿Cuándo aparecen los puntos Spin Premia?

De acuerdo con los términos generales del programa, los puntos obtenidos mediante compras presenciales pueden tardar hasta 72 horas en aparecer en la cuenta.

Por eso, si acabas de hacer una compra y todavía no aparecen, no significa necesariamente que haya un problema.

Eso sí, guarda tu ticket. Si después del periodo correspondiente los puntos no se reflejan, el comprobante puede ser necesario para solicitar ayuda.

¿La promoción de 100 puntos se puede combinar con otras ofertas?

No. La promoción no es acumulable con otras promociones, de acuerdo con la información publicada sobre la oferta.

Por eso conviene revisar bien el precio final y las condiciones de cada producto antes de hacer la compra.

¿Qué necesito para recibir los puntos Spin Premia?

Para aprovechar la promoción necesitas:

Comprar al menos 100 pesos en productos participantes Tener una cuenta Spin Premia Identificarte antes de pagar mediante tu tarjeta física, tarjeta digital o número telefónico registrado Conservar el ticket de compra Esperar hasta 72 horas para que los puntos se reflejen, en caso de que no aparezcan inmediatamente

Así que si tienes que comprar productos para el hogar, revisa cuáles participan, alcanza el mínimo de $100 pesos, registra correctamente tu cuenta antes de pagar y conserva el ticket.

En el mejor escenario, la próxima vez que pases por OXXO tendrás 100 puntos esperándote.