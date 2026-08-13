Finsus: casi 8 de cada 10 clientes recomendarían la institución financiera

Informe de Sustentabilidad 2025 “Rumbo a la Cima” revela confianza de usuarios.

La confianza de los usuarios en una institución financiera no se construye con un solo factor, se construye en cada transferencia que llega a tiempo, en cada dato personal que no se filtra, en cada problema que se resuelve sin tener que ir a una sucursal.

De acuerdo con los datos del Informe de Sustentabilidad 2025 “Rumbo a la Cima” de Finsus apuntan en una dirección consistente.

El 78% de los clientes de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) recomendarían sus servicios, de acuerdo con el índice NPS (Net Promoter Score) que la institución mide anualmente.

El dato representa un avance de cuatro puntos porcentuales frente al 74% registrado en 2024, y refleja una percepción positiva vinculada principalmente a la facilidad para administrar recursos, realizar pagos y gestionar finanzas desde el portal o la aplicación móvil.

Ese nivel de satisfacción se da en una base de más de 700 mil clientes —personas físicas y morales— distribuidos en todo el país, lo que le da al indicador un peso significativo.

Detrás de esos números hay dos frentes que la institución trabajó de forma paralela durante 2025: la experiencia del usuario y la seguridad de su información.

En materia de ciberseguridad, Finsus fortaleció su Marco de Gestión interno para garantizar el cumplimiento normativo y la adopción de estándares internacionales.

Durante el año, destinó 275 horas a la formación de su personal, con pruebas de seguridad y ejercicios de concientización orientados a identificar vulnerabilidades ante amenazas como phishing, fraude digital y suplantación de identidad. El resultado: ninguna filtración, brecha de seguridad ni exposición de datos personales durante el ejercicio.

Para una institución que opera de forma completamente digital y que maneja las finanzas de cientos de miles de personas, ese resultado no es un detalle operativo —es una condición de la confianza que reflejan sus propios números.

“Este informe representa mucho más que resultados financieros. Representa la confianza de cientos de miles de personas que hoy ahorran, invierten o crecen con nosotros. Sabemos que todavía hay muchos retos por delante, pero también sabemos que vamos avanzando con bases firmes”, destacó Carlos Marmolejo, CEO de Finsus.