Reseña: Quintonil hace historia al unirse a Les Grandes Tables du Monde

"El restaurante, encabezado por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, se suma como el primer representante de México a una distinguida comunidad internacional que honra la excelencia gastronómica."

Alta gastronomía — Por primera vez en la historia, un restaurante mexicano forma parte de Les Grandes Tables du Monde, la asociación internacional que desde hace más de siete décadas reúne a los máximos exponentes de la alta gastronomía. Se trata de Quintonil , el proyecto de Alejandra Flores y Jorge Vallejo, que con su enfoque innovador y profundamente mexicano consolida su posición como uno de los grandes referentes de la cocina contemporánea.

Fundado en 2012, en la Ciudad de México, Quintonil nació del deseo de sus creadores de expresar los sabores mexicanos con un toque personal y contemporáneo, respetando las raíces culinarias del país y al mismo tiempo explorar nuevas formas de hospitalidad. Su propuesta se ha ganado el reconocimiento internacional al combinar la tradición gastronómica mexicana con técnicas actuales, siempre poniendo en el centro a los productores locales y a la sostenibilidad de los ecosistemas.

Actualmente, Quintonil cuenta con dos estrellas Michelin y ocupa el tercer lugar en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2025, logros que reflejan una evolución constante y su compromiso con la excelencia.

Reseñas y reconocimientos, Quintonil reafirma su compromiso con el comensal

La entrada de Quintonil a esta comunidad marca un hito histórico para la gastronomía mexicana, que en las últimas décadas ha ganado reconocimiento mundial por su riqueza cultural y su capacidad de innovación.

“Este reconocimiento nos llena de gratitud y nos impulsa a seguir haciendo de la hospitalidad una experiencia inolvidable”, expresó el equipo del restaurante a través de sus redes sociales.

Esta distinción da contexto a las reseñas que, desde México y el extranjero, celebran la experiencia que ofrece Quintonil, pero, sobre todo, abre un nuevo espacio para la cocina mexicana en el mapa global de la excelencia culinaria, demostrando que la hospitalidad y el sabor de México pueden ocupar, con orgullo, un lugar entre las grandes mesas del planeta.

Una dupla que redefine la hospitalidad

El trabajo conjunto de Jorge Vallejo y Alejandra Flores es clave para entender el espíritu de Quintonil. Vallejo, formado en reconocidas cocinas internacionales y con una profunda conexión con los ingredientes de nuestro territorio, ha desarrollado una cocina que subraya la calidad del producto y el impacto positivo de su origen.

Por su parte, Alejandra Flores aporta una visión estratégica y humana de la hospitalidad. Egresada del Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA) y con una maestría en Hospitality Management por Les Roches, Suiza, ha sido la encargada de construir un modelo operativo que fusiona el arte del servicio con la experiencia premium de cada comensal.

Una comunidad que celebra la excelencia

Les Grandes Tables du Monde fue fundada en 1954 y reúne actualmente a más de 200 restauradores excepcionales en 28 países. Su presidente, David Sinapian, ha descrito la asociación como “una comunidad de restauradores que comparten una visión exigente, libre y comprometida de la gastronomía”.

A diferencia de un ranking, la organización busca fomentar la reflexión sobre el papel de los chefs, los retos del oficio y el futuro de la alta cocina a través de encuentros internacionales, publicaciones y espacios de diálogo entre quienes mantienen vivo el arte de la hospitalidad.

En palabras de Sinapian: “Nuestra pasión es ofrecer emoción, defender una profesión exigente y compartir cada día el arte de acoger con precisión, generosidad y audacia”.

