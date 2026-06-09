Jalisco conquistará al mundo más allá del Mundial 2026: lanza Embajadores de Jalisco, Pasaporte Mundialista y una IA turística

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, reafirmó que Jalisco es México y está listo para recibir a 2.5 millones de visitantes de todo el mundo Foto: Especial

Cuando el balón ruede durante la Copa Mundial de Futbol 2026, millones de ojos estarán puestos sobre México. Sin embargo, en Jalisco la apuesta va mucho más allá de los partidos. El Gobierno estatal presentó una ambiciosa estrategia turística que busca convertir la justa mundialista en una oportunidad histórica para posicionar al estado como uno de los destinos más atractivos del planeta.

La iniciativa contempla el lanzamiento de la campaña Embajadores de Jalisco, el innovador Pasaporte Mundialista 2026 y el desarrollo de herramientas digitales impulsadas por inteligencia artificial para ofrecer experiencias personalizadas a visitantes nacionales e internacionales.

Durante la presentación oficial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que la entidad está preparada para recibir alrededor de 2.5 millones de visitantes provenientes de distintas partes del mundo.

“Vamos a colocar a Jalisco en los ojos del mundo. Esa es la importancia del Mundial. No son cuatro partidos, no son 39 días. Es lo que vamos a conquistar para el futuro turístico de nuestro estado”, afirmó el mandatario.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, reafirmó que Jalisco es México y está listo para recibir a 2.5 millones de visitantes de todo el mundo Foto: Cortesía

Embajadores de Jalisco: las figuras que promocionarán el estado ante el mundo

La estrategia turística tiene como eje central una campaña de promoción integrada por algunas de las personalidades más reconocidas nacidas o vinculadas con Jalisco.

El programa “Embajadores de Jalisco” reunirá a artistas, deportistas, comunicadores, empresarios y creadores de contenido con el objetivo de compartir historias, tradiciones, gastronomía y experiencias que representen la esencia jalisciense.

Entre los primeros nombres confirmados destacan:

Alejandro Fernández

Sergio Pérez

Isaac Hernández

Lorena Ochoa

Jacqueline Bracamontes

Paty Cantú

Ximena Sariñana

Alan Estrada

Carlos Salcido

Manuel Garcia-Rulfo

Sofía Aragón

Poncho Cadena

La intención es que estas figuras se conviertan en voceros de la riqueza cultural, gastronómica, artística y turística del estado, generando una conexión emocional con potenciales viajeros.

Embajadores de Jalisco en el marco del Mundial FIFA 2026 Foto: Cortesía

El Mundial como una oportunidad histórica

Aunque Guadalajara será una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo, el gobierno estatal insiste en que el verdadero objetivo es generar beneficios permanentes para la industria turística.

La visión consiste en aprovechar la enorme exposición mediática que tendrá la región para consolidar una marca turística capaz de atraer visitantes durante los próximos años.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, explicó que la campaña está inspirada en el concepto del realismo mágico, una narrativa que busca mostrar cómo se vive, se siente y se experimenta Jalisco.

Según la funcionaria, la entidad cuenta con una gran cantidad de líderes en áreas como la música, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento que ayudan a proyectar una imagen positiva tanto del estado como de México en el extranjero.

¿Qué es el Pasaporte Mundialista 2026?

Uno de los proyectos más llamativos presentados fue el Pasaporte Mundialista 2026, una estrategia diseñada para incentivar que los visitantes recorran diferentes regiones de Jalisco durante el torneo.

La iniciativa estará disponible entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y ofrecerá:

39 experiencias turísticas

Los viajeros podrán elegir entre actividades relacionadas con gastronomía, cultura, naturaleza, aventura, bienestar, playas, turismo rural y pueblos mágicos.

Más de 70 paquetes turísticos

Los paquetes serán operados por empresas certificadas y estarán diseñados para facilitar el acceso a distintas regiones del estado. Entre los destinos participantes destacan:

Guadalajara

Puerto Vallarta

Tequila

Chapala

Mazamitla

Tapalpa

Costalegre

Cocula

Los Altos de Jalisco

La meta es que los turistas permanezcan más tiempo en la entidad y generen una derrama económica distribuida entre distintas regiones.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, reafirmó que Jalisco es México y está listo para recibir a 2.5 millones de visitantes de todo el mundo Foto: Cortesía

TAPAT-IA: la inteligencia artificial que quiere revolucionar la experiencia turística

La innovación tecnológica también forma parte de la estrategia.

Jalisco presentó TAPAT-IA, una plataforma basada en inteligencia artificial que funcionará como asistente digital para los viajeros.

A través de un personaje virtual inspirado en una mujer tapatía, los usuarios podrán recibir recomendaciones personalizadas sobre hospedaje, restaurantes, eventos, movilidad, experiencias turísticas, festivales y actividades culturales.

La herramienta estará integrada al ecosistema digital del Mundial mediante el portal oficial de turismo.

La sede más mexicana del Mundial

El gobierno estatal ha adoptado el concepto “La sede más mexicana” como eje de promoción para Guadalajara y Jalisco.

La estrategia busca diferenciarse resaltando elementos profundamente ligados a la identidad nacional como el mariachi, el tequila, la charrería, la gastronomía jalisciense, los pueblos tradicionales, el arte popular y la música regional mexicana.

Además, durante el Mundial se desarrollará una agenda paralela con espectáculos culturales, presentaciones artísticas, mariachis, DJ y talento local e internacional.

La administración estatal insiste en que el proyecto no termina con el Mundial.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, reafirmó que Jalisco es México y está listo para recibir a 2.5 millones de visitantes de todo el mundo Foto: Cortesía

De hecho, Pablo Lemus adelantó que conforme avance la estrategia se sumarán nuevos Embajadores de Jalisco y se fortalecerán las plataformas digitales para consolidar una promoción turística permanente.

La intención es convertir la Copa del Mundo en un punto de partida para posicionar a Jalisco entre los destinos turísticos más competitivos del continente.