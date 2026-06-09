Inflación desacelera en mayo y se ubica en 3.94, reporta Inegi

Aumento en los precios de productos de la canasta básica registraron una dosminución durante mayo pasado (Archivo/Cuartoscuro)

Inflación da tregua — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó este martes que la inflación general anual mantuvo su tendencia a la baja para ubicarse en mayo pasado en 3.94 %, con lo que rompe registros al alza durante el primer trimestre del 2026.

El reporte del órgano autónomo refiere que el índice inflacionario se ubicó por debajo del 4.45 % registrado en abril pasado, lo que marca también su segundo descenso del año, esto, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El Instituto de Estadística refiere que en mayo la inflación general disminuyó un 0.22 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28 % y la anual en 4.42 %.

Este resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México (Banxico), del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

En lo que respecta al índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, éste subió un 0.22 % mensual y un 4.19 % anual. Este registro también fue menor al 4.26 % registrado en abril pasado, según la información del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0.16 % y los servicios un 0,29 % mensual. En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.38 %, mientras que los servicios crecieron un 5.22 %.

SECTORES

Entre las mercancías, según el reporte del Inegi, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 5.13 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2.63 %.

En los servicios como la vivienda, ésta presentó un aumento del 3.61 %, la educación un 5.95 % y otros servicios un 5.26 %.

El índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, presentó una disminución de 1.65 % mensual, aunque acumuló alza anual del 3.10 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con un aumento anual del 2.90 %.

Las frutas y verduras se dispararon un 14.38 % anual, mientras que los pecuarios bajaron un 4.74 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron 1.67 % mensual, principalmente por los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades dentro del esquema de temporada cálida.

ALZAS

Los productos con mayor incidencia al alza en mayo fueron la papa y otros tubérculos, con un incremento mensual del 12.68 %; el gas doméstico LP, con un 2.04 %; los detergentes, con 1.96 % y el pollo, con un 1.52 %.

En contraste, los que presentaron un descenso en sus precios fueron el pepino, con un 31.50 %; el tomate verde, un 28.73 %; el limón, un 18.51 %; la electricidad, un 17.88 %; otros chiles frescos, un 17. 88 % y el chile serrano, un 16.98 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.72 %; restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.69 %, y los seguros y servicios financieros, con un 6,36 %. Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0.29 % mensual y un 4.02 % anual en mayo.

La Crónica de Hoy 2026