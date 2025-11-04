Amacarga ve viabilidad y competitividad del AIFA como centro logístico del país

El AIFA, considerado como un aeropuerto estratégico para la competitividad y desarrollo del comercio exterior (Archivo/Cuartoscuro)

Amacarga — La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz Pineda, destacó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumple con las condiciones de operación, viabilidad y desarrollo logístico.

Al participar en una reunión en Palacio Nacional, coincidió en la reunión con otros operadores del ramo, la titular de Amacarga coincidió con representantes del sector público, aerolíneas, aduanas, operadores logísticos y empresas de carga, en que la estrategia con la que opera el AIFA dentro del sistema aeroportuario nacional es acertado clave para seguir impulsando la operatividad del comercio exterior mexicano.

En la misma línea, María Muñoz presentó la visión del Agente de Carga Internacional, en la que destacan las principales áreas de oportunidad identificadas por el gremio para consolidar al AIFA como un aeropuerto más competitivo y eficiente en el manejo de carga aérea y resaltó varios puntos:

Mayor infraestructura especializada para operaciones sobredimensionadas y almacenamiento.

Seguridad reforzada en las vías de acceso para disminuir incidentes de robo y aumentar la confianza de los usuarios.

Claridad y homologación de procesos aduanales y operativos, evitando demoras y costos adicionales.

Reducción de costos logísticos derivados del traslado, peajes, combustible y maniobras.

Inversión en tecnología y equipo especializado que permita trazabilidad, control y digitalización ágil de mercancías.

Por otra parte, la presidenta de Amacarga subrayó que el fortalecimiento del AIFA no sólo depende de la infraestructura, sino de la coordinación entre autoridades, aerolíneas, agentes de carga, agentes aduanales y recintos fiscalizados; con incentivos claros y condiciones competitivas que promuevan su uso. “

“El AIFA y la aviación mexicana no deben verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para la integración económica justa y la seguridad logística de América del Norte”, señaló la presidenta Muñoz Pineda, al tiempo que reafirmó el compromiso de Amacarga con la profesionalización del sector mediante la certificación OEA para agentes de carga y la creación de estándares de competencia laboral que fortalezcan la seguridad y eficiencia de la cadena de suministro.

En este contexto, Amacarga reconoce que todos los actores involucrados —aerolíneas, agentes aduanales y agentes de carga— coinciden en que el AIFA sigue siendo una gran opción para el desarrollo logístico del país.

La Crónica de Hoy 2025