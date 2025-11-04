Destacados Líderes 2025: Rigoberta Menchú, Carla Ortiz y Gabriela Salas brillan entre los 100 líderes más influyentes de América Latina

Destacados Líderes 2025 Cortesía

El liderazgo latinoamericano volvió a ser celebrado con gran orgullo el pasado 30 de octubre de 2025, cuando la revista mexicana Destacados Líderes México presentó su reconocido Top 100 Destacados Líderes de América Latina 2025, avalado por el Comité Evaluador de Premios Internacionales (COEPRIN).

El evento, considerado uno de los más importantes del año en materia de reconocimiento a la excelencia y la influencia, reunió a empresarios, científicos, artistas, deportistas y líderes sociales de toda la región. En una noche de gala, se destacó a quienes, con su trayectoria, impactan positivamente en la sociedad.

Entre los nombres que encabezaron la lista se encuentran la Dra. Rigoberta Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992; la científica mexicana Gabriela Salas Cabrera; y la primera actriz, productora y activista boliviana Carla Ortiz Oporto, tres mujeres que representan el espíritu de transformación de América Latina.

El Cuadro de Honor 2025 estuvo conformado por la Dra. Rigoberta Menchú Tum, el primer actor Eric del Castillo y el empresario Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, quien expresó su agradecimiento y orgullo al recibir la distinción.

La Dra. Menchú Tum fue la primera en subir al escenario para recibir el Galardón Especial, seguida por el primer actor Eric del Castillo, quien fue reconocido por su trayectoria artística. El tercer galardón fue para el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, quien subrayó el valor de reconocer el liderazgo responsable y humanista.

El evento también distinguió a grandes personalidades de distintos ámbitos, entre ellos el primer actor César Évora, el empresario Antonio Pérez Garibay, promotor del talento mexicano y padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez; el conferencista Dr. César Lozano; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz; el arquitecto Erasmo Ponce, empresario mexicano radicado en Estados Unidos; el campeón mundial y doble medallista olímpico en clavados, Osmar Olvera Ibarra; y el atleta paralímpico José Arnulfo Castorena Vélez, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos.

Entre los reconocimientos más emotivos destacaron los entregados al Lic. Mauro Castillejos, actual director de Programación, Producción, Promoción y Adquisiciones de Imagen Televisión; y a Ian Emmanuel González Santos, quien ostenta el récord de ser el biólogo molecular más joven del mundo y el egresado más joven en los 230 años de historia de la Universidad de Guadalajara.

Asimismo, se otorgó la distinción “Destacados Líderes Dos Estrellas de Oro” a figuras del ámbito médico y académico, entre ellas la Dra. Celia María Rivas Rodríguez, la Dra. Elva Araceli Alonso, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández, el Dr. Guadalupe Chávez Torres, el Dr. Javier Aburto Rojas y la Dra. Araceli Banda Rodríguez.

A esta lista se sumaron destacados líderes de la salud como el Dr. José Luis Arce Ramos, el Dr. Mauricio Emilio Gámez Haro, el Mtro. Alfonso Ruiz Buendía, el Dr. Víctor Manuel Flores Rodríguez y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez, junto con reconocidos académicos y profesionales de distintas áreas: la Mtra. Carmen Giselle Ochoa Pérez, el Dr. Francisco Javier Estrada Serafín, la Lic. Daniela Leticia Iglesias Guel, Martín Estrada Arévalo, la Mtra. Liliana Castillo Hernández, la Lic. Marie Raquel Accogli Chávez, el Dr. Martín Vargas Pérez, el Mtro. Carlos Ricardo Muñoz Saucedo, la Lic. Indira Mosali Mejía Méndez, Anabel Díaz Cantón, el periodista Juan Barragán, la Dra. H.C. Samia Karime Abrin Peralta y la Dra. Ma. Guadalupe Muñiz Gallegos.

El reconocimiento también se extendió más allá de México. Por Colombia fueron galardonados el Mtro. Joham Becerra Llamosa, el Dr. Edwin Alejandro Henao Mejía, el Ing. Edwin Stiven Gómez Ortega y la Ing. Ángela María Cristancho Prada. Desde Guatemala, además de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, fue distinguido el Dr. Elios Uriel Samayoa López. Por Nicaragua, la Coach Victoria Báez y la Dra. Angélica Urbina. Desde Perú, la Mtra. Carina Amelia Ramos Velásquez y la diseñadora de producto Sofía Calvo Niño. Por El Salvador, la Lic. Águeda Salguero, y desde Bolivia, la actriz Carla Ortiz Oporto, quien recibió ovaciones por su labor social y artística.

Dentro del Top 100 México Nivel Dos Estrellas de Oro 2025, destacaron el Lic. Antonio Lagunes Toral, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández y el C.P.C. Óscar Mendoza Escalante, figuras representativas de la excelencia mexicana.

Finalmente, entre los nombres que integraron el Top 100 Destacados Líderes México 2025, se encuentran el Chef Jhona Monroy Maldonado, el Temachtiani (Maestro) Rubén Delgadillo Pérez, la Lic. Diozeline Katynka Velázquez Muñoz, la Dra. Carolina Hernández Ortiz, el C.P. José Alfredo Malagón Reyes, Lucca D’Stefano de la Torre Martínez, el Lic. Claudio Manuel Terán Suárez, el Dr. Alberto Rosalino Ortiz Alfonso, la Lic. Mirna Liliana Carmona García, el Mtro. Joan Borbolla Ballesca, el Lic. Gerardo Aanderud Ochoa, la Dra. Sonia Felipe Bizarro y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez.

“Este reconocimiento no solo honra trayectorias, sino también valores. Celebramos a quienes hacen de su liderazgo un puente hacia el bienestar, la innovación y la esperanza para nuestras naciones”, expresó el comité organizador al cierre del evento.