¡Nintendo se pone la vara alta! La compañía eleva la previsión de ventas de la Switch 2 a 19 millones de unidades

Nintendo Switch 2 La familia de consolas Switch es la segunda más vendida de la compañía nipona por detrás de las consolas portátiles Nintendo DS (Especial)

Sin duda, Nintendo es una de las compañías más exitosas en el ramo de los videojuegos (si no es que la más). Gran parte de su éxito se debe a la innovación en sus dispositivos que convierten el juego en toda una experiencia. Ahora, tras el anuncio de la Switch 2, la compañía apuesta por ampliar sus alcances en el mercado.

Es así como para esta última recta de años, Nintendo elevó su previsión de ventas de 15 millones a 19 millones de unidades. Esto, en consecuencia, también vendrá de la mano con una elevación de beneficio operativo que incrementará hasta 16%. Esto se traduce en aproximadamente 370 mil millones de yenes (o 2 mil 450 millones de dólares).

¿Por qué la Switch 2 se ha convertido en la consola más importante de la compañía?

De acuerdo con un informe de Nintendo, hasta esta último trimestre de año, la compañía ha logrado vender más de 10.3 millones de unidades de la Switch 2. Asimismo, informó que entre los títulos más vendidos se encuentran “Mario Kart World” y “Donkey Kong Bananza”, los cuales crecen de manera sostenida, según indicó la empresa nipona.

En este sentido, la empresa señaló que entre sus planes de negocio está el lanzamiento de títulos nuevos, tanto de videojuegos como de películas y nuevos parques temáticos: “Buscaremos mantener el momento de lanzamiento de títulos y con continuos títulos nuevos para expandir la base de usuarios de la plataforma”, señaló Nintendo.

Mario Kart 9 El juego de carreras de Mario Bros tendría una nueva entrega este año con la llegada del Nintendo Switch 2.

Y es que, la fórmula de la Switch 1 se disparó gracias a un público que se encontraba en hacinamiento durante la pandemia de Covid-19. De hecho, Nintendo vendió 154 millones de unidades desde su lanzamiento en 2017, lo que le mereció el título de la tercera consola más vendida del mundo sólo después de Play Station 2 de Sony y Nintendo DS.

Utilidades a la alza

Esta buena racha de ventas no ha parado desde inicios de año, ya que, de acuerdo con un informe de la empresa, durante el primer trimestre de año logró vender hasta 10 millones de unidades y las utilidades reportaron 200.000 millones de yenes en el periodo de abril-septiembre.

“La primera temporada de compras navideñas será un campo de pruebas clave y estamos manteniendo un buen impulso hacia ella", dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Por lo que las expectativas de ventas seguirán creciendo.

Finalmente, Darang Candra, director de investigación para Asia Oriental y el Sudeste Asiático para Niko Partners, señaló que “nos mantenemos cautelosos respecto a que Switch 2 pueda replicar las 150 millones de unidades vendidas de Switch 1”.