La noche que 170 mil almas “dejaron entrar” a Maná

La banda tapatía ha participado en al menos dos momentos históricos del rock en Guadalajara

La noche del jueves 25 de octubre de 1984, el Estadio Jalisco fue escenario del primer concierto de Hard Rock en Guadalajara, con un espectáculo que tuvo como cabeza de cártel a la banda estadounidense Quiet Riot, que en ese momento se hallaba en la cúspide de la popularidad, por encima de artistas de otros géneros musicales como Michael Jackson, Lionel Richie o The Police.

Aquella noche de hace casi 42 años, se presentaron dos grupos tapatíos como abridores o teloneros de la jornada musical: Toncho Pilatos y Sombrero Verde.

Pocos de quienes asistimos a esa tocada -quizá nadie- imaginamos que Sombrero Verde, que en 1987 cambió su nombre a Maná, iba a llegar tan, pero tan lejos.

Este miércoles 17 de junio de 2026, Maná, esa banda tapatía que aún conserva a dos de sus integrantes originales, firmó un hito en la historia del rock tapatío al congregar en la zona de La Minerva a unos 170 mil fans, según el cálculo de Protección Civil de Jalisco.

Con puntualidad inglesa, a las nueve con un minuto, sonaron los acordes en la tonalidad de La menor, con los que inicia “Déjame entrar”. Se trataba de los toquidos con los que los miembros de la agrupación de rock pop latino llamaban a la puerta en ese emblemático lugar en donde el monumento de la diosa que custodia a esta leal ciudad da la bienvenida a propios y extraños. Y los 170 mil asistentes los dejaron entrar en sus almas.

Enseguida la banda interpretó “Manda una señal”, y luego “De pies a cabeza”, en la que el frontman Fher Olvera cambió la letra y cantó “Quién te hará el amor aquí en Jalisco”.

“Ángel de amor”, “Labios compartidos”, “Eres mi religión” y “Vivir sin aire” tuvieron su lugar en el set List de la tocada, con algunos lapsos en los que el líder de Maná recordaba episodios de su vida en los que estuvo enamorado y le pusieron “los cuernos”, e incluso se dio tiempo para enviar saludos a los visitantes coreanos que estaban en la Guadalajara en la víspera del partido del Mundial 2026, entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, en el Estadio de las Chivas.

Prosiguieron “Mariposa traicionera”, “Corazón espinado”,“Me vale” y “Clavado en un bar”. En esta última hubo una mezcla con música de Bob Marley, y en el fervor de la noche llegó al escenario vía área un brasier rojo con rosa, de talla grande, procedente de las primeras filas de fans.

A continuación vino un solo de batería con duración de cinco minutos, a cargo de Álex González, y “El rey” (de José Alfredo Jiménez) en la que Fher estuvo acompañado únicamente por los acordes de la guitarra marca Godín en color blanco, de Sergio Vallín.

Los siguientes hit de la banda fueron “Te lloré un río”, “Huele a tristeza”, “Cómo diablos”, “Bendita tu Luz”, y “No ha parado de llover”, en la que literalmente cayó agua en el escenario, pues con uno de los efectos más vistosos de la producción que tuvo el concierto, cayó un torrente sin que esto afectara los aparatos e instrumentos de los músicos.

Miles se congregaron en el evento ofrecido en forma gratuita por el Gobierno de Jalisco

Tras que de manera ágil el equipo de producción limpiara el agua, Sergio Vallín rasgueó una guitarra eléctrica Fender, como preámbulo a “En el muelle de san Blas”. Completó la noche el éxito más icónico de Maná “Rayando el sol”, que sirvió de marco para un mensaje de unidad contra la violencia, y dseos de salud y bienestar para todo el planeta, en voz de Fher Olvera.

El grupo se despidió a las diez de la noche con 59 minutos, pero antes de que iniciaran las palmas y gritos pidiendo otra canción, la banda interpretó “Oye, mi amor”, esa misma que el pasado jueves 11 de junio presentaron en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026 y que los proyectó ante millones de espectadores en todo el orbe.

Familiares de una mujer víctima de cáncer la recordaron porque su sueño era ver a Maná

Esa última pieza sirvió para presentar a cada uno de los integrantes de la banda y a los tres músicos de apoyo. A las 11:09pm, con globos blancos gigantes lanzados del escenario hacia la gente, concluyó el espectáculo organizado por el Gobierno de Jalisco, a través de varias de sus instancias como la Agencia Estatal de Entretenimiento, y que fue ofrecido en forma gratuita a los asistentes.

CONCIERTO DE MANÁ EN GUADALAJARA

Miércoles 17 de junio de 2026: Inicio 21:01 Final 23:09

21 canciones

170 mil asistentes

16 pantallas gigantes a lo largo de más de medio kilómetro en el corredor Vallarta entre Juan Palomar y Arias y La Minerva

3 Macropantallas alrededor de la Glorieta de La Minerva

Grupo abridor: Afro Brothers (agrupación tapatía de Reggae y Ska)Inicio 19:10 Final 20:08

Juan Diego Calleros (bajo eléctrico, color amarillo) es junto al Fher Olvera miembro fundador de la banda tapatía

Integrantes fundadores de Sombrero Verde: Fher Olvera (voz, armónica y guitarra electroacústica) y Juan Diego Calleros (bajo eléctrico) son los dos integrantes fundadores de Sombrero Verde que tocaron en el Estadio Jalisco el octubre del 84 y que aún conforman la alineación de Maná

LO QUE SE VIO ANTES DE MANÁ:

El gobernador Pablo Lemus lanzando botellas de agua para beber, a los asistentes