Movistar se va de México: ¿Qué pasará con los telefonos que pertenecen a esa compañía?

Movistar se va de México Especial

Teléfónica, la empresa propietaria de Movistar, anunció la salida de la marca en los países de Latinoamérica en los que opera: México, Chile, Colombia y Venezuela. La noticia la dio a conocer Marc Murtra, CEO de la firma, quien aseguró que esta decisión es parte de su plan estratégico 2026-2029.

Durante el evento de Telefónica Capital Markets Day 2025, Mutra añadió que la estrategia está basada en el enfoque de sus mercados principales, por lo que busca simplificar sus alcances en este continente.

Buscan compradores

Asimismo, el CEO añadió que no existen mayores detalles sobre su salida y el proceso que ello implicará, sin embargo, esto será un hecho inminente. No obstante, aseguró que ya están analizando la posibilidad de buscar compradores en los países mencionados

“Nosotros estamos en tres países de Hispanoamérica: México, Chile y Venezuela. En Colombia estamos en un proceso de venta muy avanzado. Vamos a salir de Hispanoamérica”, aseguró Murtra durante este evento.

Laura Abasolo añadió al anuncio que apenas comenzarán con el análisis de desinversión de la compañía telefónica, sin embargo, reforzó la idea sobre la simplificación estructural que busca la compañía. Por otra parte, Murtra dijo que su retiro de Venezuela nada tiene que ver con conflictos de índole político, sino meramente estratégicos.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar en México?

La principal interrogante que deviene de este anuncio seguramente es ¿qué pasará con los teléfonos, los chips (SIM/eSIM), los números y los contratos?

En primer lugar, el servicio no se corta de inmediato, por lo que cuando una operadora vende su unidad en un país lo habitual es que el comprador asuma operaciones y clientes mediante un proceso escalonado: la red sigue funcionando y la empresa continúa prestando servicio hasta que se haga efectiva la transferencia y se concrete el cambio de marca/operador. Es decir, tu teléfono seguirá funcionando mientras existan acuerdos operativos entre comprador y vendedor.

Además, en México la portabilidad numérica es un derecho del usuario: puedes conservar tu número si decides cambiar de operador. Si Movistar fuera vendida a otro operador, lo más habitual (y lo que han ofrecido procesos similares en otros países) es que los clientes puedan conservar su número y su SIM, o bien realizar la portabilidad a la nueva compañía adquirente o a cualquier otro operador.

¿Qué pasa con el chip (SIM) y la eSIM?

Si la compra implica un cambio de marca, el comprador puede enviar nuevas tarjetas SIM o permitir que las SIM actuales sigan funcionando hasta un cambio programado.

Asimismo, las eSIM pueden reconfigurarse remotamente, pero el proceso depende del nuevo operador y de acuerdos técnicos entre redes. En la práctica, podrías recibir instrucciones para descargar una nueva eSIM o para intercambiar tu SIM física.

Por lo tanto, puedes estar tranquilo, ya que u teléfono no dejará de funcionar de un día para otro, y tienes derecho a conservar tu número o a portar tu línea. No obstante, la forma exacta en que se manejarán chips, contratos y migraciones dependerá del acuerdo final y de las resoluciones regulatorias por parte de la empresa Telefónica.