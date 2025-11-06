Aeroméxico vuelve a la Bolsa Mexicana de Valores

Aeroméxico regresa a las Bolsas de México (Mario Jasso)

Este jueves Aeroméxico regresó a los mercados financieros de México y Nueva York con la emisión de una oferta pública de acciones con la que espera obtener alrededor de 178,8 millones de dólares.

La empresa dio a conocer los resultados de su oferta pública mixta global de 27.46 millones de acciones que fueron ofrecidas a 35. 34 pesos cada una, de 11,72 American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19 dólares por ADS en Estados Unidos; cada ADS tiene como valor subyacente 10 acciones de Aeroméxico.

“Las acciones de Aeroméxico iniciarán su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y los ADS iniciarán su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) , el 6 de noviembre de 2025 bajo la clave de pizarra ‘AERO’”, señalaron.

La empresa explicó que la oferta global consiste en una oferta primaria de suscripción y pago de 7 millones de acciones en México y 7,39 millones de ADS en Estados Unidos, y una oferta secundaria de enajenación de 20,46 millones acciones en México y de 4,33 millones de ADS en Estados Unidos, realizada por ciertos accionistas de Aeroméxico (‘Accionistas Vendedor’).

Con información de EFE