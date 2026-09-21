Gas Natural del Noroeste indica que opera bajo norma y permisos vigentes en Guanajuato

Asegura Gas Natural del Noroeste que opera bajo norma y permisos vigentes en Guanajuato

Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable (Gas Natural del Noreste), emitió un comunicado en respuesta a las notas publicadas en días recientes sobre un acto de autoridad ministerial practicado en la Terminal de almacenamiento de petrolíferos ubicada en San José Iturbide, Guanajuato.

En el documento, la empresa señala que desde hace nueve años opera dicha terminal conforme al Permiso de Almacenamiento de Petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgadas por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de 30 años.

Afirma contar con permisos federales, estatales y municipales

Asimismo, indica que cuenta con las autorizaciones ambientales y de seguridad industrial contenidas en los oficios ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y ASEA/UGI/DGGPI/2835/2019, expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

También informó que es titular del permiso en materia ferroviaria SCT.6.11.413.-153/2018, otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En el ámbito estatal y municipal, agregó, cuenta con el permiso de uso de suelo, la licencia de funcionamiento, así como los vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

Sostiene que su operación es legal y verificable

La empresa aseguró que estos permisos y autorizaciones demuestran que la operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, ya que se encuentra regulada y supervisada por autoridades federales, estatales y municipales.

Añadió que toda la documentación correspondiente está disponible para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del Gobierno de Guanajuato y del Municipio de San José Iturbide, para cualquier persona interesada en verificar la información.

Asegura que los combustibles pertenecen a empresas permisionarias

Gas Natural del Noreste destacó que opera conforme a su permiso de almacenamiento, prestando un servicio de utilidad pública que consiste en recibir y resguardar petrolíferos propiedad de empresas usuarias, las cuales, afirmó, cuentan con permisos expedidos por la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante la compañía la propiedad, procedencia legítima y calidad de los productos almacenados.

Asimismo, informó que ya puso a disposición de las autoridades competentes la información y documentación que acredita tanto la legalidad de su operación como la relación comercial con las empresas usuarias de la terminal.

Confía en que las autoridades acrediten la legalidad de la terminal

En el comunicado, la empresa expresó su confianza en las instituciones y manifestó que espera que la revisión de la documentación confirme que tanto la operación de la terminal como los petrolíferos propiedad de sus clientes se encuentran completamente en regla.

Finalmente, Gas Natural del Noreste reiteró su compromiso con la legalidad y con la continuidad del suministro de petrolíferos en la región del Bajío.