Víctor Manuel Esquivel Ávila, se deslinda de contratos del Grupo Klu en la CDMX

Luego de recientes publicaciones relacionadas con el manejo del vale papel dentro del programa Ingreso Social Mercomuna CDMX 2025, así como otras operaciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México, Víctor Manuel Esquivel Ávila, ex Director General de Previsión del Trabajo, S.A. de C.V. (Previvale), emitió una carta de aclaración y deslinde público:

El Sr. Esquivel Ávila precisa que su gestión como Director General concluyó el 20 de febrero de 2025, fecha en que se concretó la venta total de Previvale al Grupo KLU (K360, S.A.P.I. de C.V.), empresa que desde entonces asumió el control operativo, administrativo y legal de la compañía.

A partir de esa fecha, el ex directivo no ha tenido participación alguna en la dirección, administración o decisiones comerciales de Previvale, incluyendo aquellas relacionadas con el manejo o emisión del vale papel, su operación con dependencias gubernamentales o cualquier contrato celebrado con posterioridad.

Asimismo, puntualiza que durante su gestión Previvale no manejó, directa ni indirectamente, vales en papel, y que todas las operaciones vinculadas a ese esquema se realizaron después de su salida, bajo la responsabilidad exclusiva de la nueva administración encabezada por Grupo KLU.

“Mi labor al frente de Previvale siempre se distinguió por la transparencia, el cumplimiento normativo y la promoción de soluciones electrónicas para programas sociales. Me deslindo de toda responsabilidad presente o futura derivada de actos u omisiones posteriores al 20 de febrero de 2025”, expresó Víctor Manuel Esquivel Ávila.

El ex directivo agradece a los medios de comunicación y a las autoridades correspondientes su atención a esta aclaración, con el fin de evitar confusiones que pudieran afectar su nombre o trayectoria profesional.