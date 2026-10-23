Fundación Turbofin y Teletón impulsan la autonomía e inclusión de niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes

Contar con herramientas adecuadas puede marcar una diferencia significativa en la autonomía, comunicación y participación de niñas, niños y adolescentes en su vida cotidiana.

Con este propósito, Fundación Turbofin, en colaboración con Teletón, realizó el pasado 19 de octubre la entrega de dos apoyos especializados a pacientes del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Estado de México.

Los beneficiarios fueron Ivanna Zoé, de 15 años, quien recibió una silla de ruedas especial que contribuirá a mejorar su movilidad e independencia, y Matías Abdel, de 6 años, a quien se le entregó una tableta electrónica como herramienta de apoyo para fortalecer su comunicación, interacción y desarrollo.

La entrega destaca la importancia de reconocer las necesidades particulares de cada persona y brindar herramientas que favorezcan su autonomía, su participación en actividades cotidianas y el bienestar de sus familias.

Apoyo. Ivanna Zoé, de 15 años, recibió una silla de ruedas especial que contribuirá a mejorar su movilidad

“La inclusión comienza cuando reconocemos que cada persona tiene necesidades distintas y que contar con las herramientas adecuadas puede transformar su vida cotidiana. En Fundación Turbofin creemos que impulsar la autonomía de niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes también significa abrirles oportunidades para comunicarse, desarrollarse y participar plenamente en su entorno. Nuestra colaboración con Teletón nos permite seguir sumando esfuerzos para contribuir a ese propósito”, señaló Eduardo Flegman, Director General de Grupo Turbofin.

Esta iniciativa forma parte de la relación de colaboración que Fundación Turbofin mantiene con Teletón, mediante la cual ambas organizaciones suman esfuerzos para contribuir al bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Colaboración La iniciativa forma parte de la relación de colaboración que Fundación Turbofin mantiene con Teletón

La participación de instituciones especializadas como el CRIT Estado de México resulta relevante para impulsar acciones que consideren las distintas necesidades de las personas beneficiarias, particularmente en ámbitos como la movilidad, la comunicación y el desarrollo.

Más allá de la entrega de apoyos materiales, este tipo de iniciativas busca ampliar las oportunidades de sus beneficiarios para desenvolverse en su entorno y fortalecer su independencia. Con estas acciones, Fundación Turbofin refrenda su compromiso de impulsar iniciativas sociales que atiendan necesidades concretas y promuevan la inclusión, la autonomía y una mejor calidad de vida para quienes reciben estos apoyos.