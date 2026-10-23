¿Qué es 'Scentronic'? Científicos buscan desarrollar tecnología que pueda transmitir aromas de forma digital (Pexels)

El 21 de octubre de 2026, se publicó un artículo en la revista Science Advances (el cual está disponible para todo el público) titulado “Scentronic: An artificial intelligence-assisted olfactory interface for remote odor sharing and transmission”, en el que se expone la investigación hecha por estudiantes de doctorado de la Universidad Estatal de Ohio.

Los investigadores han desarrollado un prototipo que representaría un avance en la tecnología de comunicación digital y en las interfaces humano-máquina (HMI, por sus siglas en inglés), ya que permitiría integrar a la comunicación humano-máquina el sentido del olfato, el cual actualmente no se encuentra implementado en las HMI.

¿Qué es y cómo funciona ‘Scentronic’?

De acuerdo a los investigadores, ‘Scentronic’ es el resultado del desarrollo de una interfaz para la estimulación olfativa remota que tiene el objetivo de mejorar la interacción a distancia entre las personas. Se trataría de un prototipo integral de una nariz electrónica que detecta ciertos olores y un dispositivo que libera esos olores (‘Scentronic’).

Este dispositivo permite un control sincronizado en tiempo real, lo que facilita la clasificación de olores a través de un algoritmo de aprendizaje automático y una operación a larga distancia basada en internet.

En otras palabras, la nariz electrónica es capaz de reconocer ciertos olores, mientras que el dispositivo portátil (‘Scentronic’) los ordenará mediante el procesamiento digital de datos de detección, para posteriormente liberar moléculas aromáticas que coincidan con el olor percibido.

Chunyu Yang, una de las investigadoras, ha declarado que lo que pretenden con esta tecnología es complementar las experiencias remotas, que ya cuentan con el sentido visual y auditivo, añadiendo el sentido del olfato.

¿La tecnología ‘Scentronic’ saldrá a la venta?

Por el momento, este desarrollo tecnológico se encuentra en la etapa de prototipo de investigación, el cual han logrado llevar a cabo sin la participación de ninguna empresa. No obstante, para su participación se necesitaría una recopilación de datos más extensa y diversa, así como un reconocimiento de olores que sea fiable en condiciones reales.

También necesitan considerar más cosas, como el hecho de implementar más olores, pero que siga manteniendo su tamaño compacto y la facilidad de su uso. A su vez, para que esté a la venta, se necesita valorar los costos de fabricación, la durabilidad, la seguridad de exposición, entre otras cosas.