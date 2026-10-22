Investigan posibles prácticas monopólicas en vales de despensa y pagos electrónicos

Vales de despensa, una de las prestaciones más valoradas (La Crónica de Hoy)

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en la aceptación de vales de despensa y medios de pago electrónicos en establecimientos de comercio minorista en distintas regiones del país.

La investigación que se abrió en junio pasado, busca determinar si existen conductas que dificulten indebidamente que los proveedores de vales y medios de pago electrónicos compitan de manera desleal.

Los vales de despensa generan una derrama estimada en 12 mil millones de pesos mensuales, y se caracterizan como una de las prestaciones laborales más valoradas en el país.

Los vales de despensa son una prestación que las personas utilizan para comprar alimentos y otros productos de uso cotidiano, generalmente mediante tarjetas o monederos electrónicos.

Por ello, las condiciones que ponen los comercios para aceptarlos pueden afectar las opciones de las familias para hacer sus compras con esta prestación.

De acuerdo a la Autoridad Investigadora, estas s conductas podrían constituir prácticas monopólicas relativas. Esto puede ocurrir cuando una empresa con poder sustancial, es decir, con capacidad para influir en las condiciones de un mercado, utiliza ese poder para desplazar indebidamente a otras empresas, impedirles participar o establecer ventajas exclusivas.

Sin embargo la autoridad anti monopolio omitió nombres de las empresa que pudieran estar involucradas.

El inicio de esta investigación no significa que se haya comprobado una infracción ni que se haya determinado la responsabilidad de alguna empresa. Durante el procedimiento se reunirá y analizará información para determinar si se violó la Ley.

Con esta investigación, la CNA busca proteger la competencia en servicios que las personas utilizan en su vida diaria en beneficio de las familias.

El proceso de investigación durará entre 30 y 120 días hábiles (con posibilidad de prórroga). De comprobarse conductas ilegales, las empresas involucradas podrían recibir multas de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales