Hombre que inició riña en el GP de México resultó ser agente de Interpol (Especial)

La edición del Gran Premio de México de este año se hizo viral por una riña iniciada por un hombre contra otros asistentes del evento.

El incidente ocurrió dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez y en videos difundidos en redes sociales muestran a un hombre empujando y golpeando a otros aficionados. Personal de seguridad del recinto intervino para retirar al individuo, mientras otras fans de la Formula 1 grababan el momento entre gritos y reclamos.

Agresor, agente de la Interpol

Tiempo después, el periodista Carlos Jiménez informó mediante una publicación en X, que el agresor se llama Oscar Ávila Reyes, el cual resulto ser un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) asignado a la Inerpol.

AGENTE de @INTERPOL_HQ ARMÓ GOLPIZA en @F1

El tipo de rojo y mochila negra q descuenta a un viejito, es el agente de @FGRMexico Oscar Ávila Reyes.

Forma parte de la @FGR_AIC asignado a Interpol.

Es parte del equipo q se les escapó un capó de Sinaloa en Sta Fe.

Así se puso loco! pic.twitter.com/Cf4n5IfcDk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2025

Hasta el momento, autoridades mexicanas ni la Interpol han dado su postura ante el caso.