Inversión Extranjera en México rompe récord y crece 15 por ciento; Ebrard destaca confianza de los inversionistas

Optimismo económico Ebrard destacó el aumento en las inversiones extranjeras directas en el país. (Cuartoscuro)

La Inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó los 41 mil millones de dólares en el último trimestre, lo que representa un crecimiento del 15 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir en México”, declaró Ebrard, resaltando que este nivel de IED es un nuevo récord que supera incluso las expectativas del gobierno.

En la conferencia mañanera de este miércoles 19 de noviembre, el funcionario aseguró que, este flujo récord de capital, es una clara señal de confianza internacional en la economía mexicana y en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ebrard, detalló, de igual manera, que en el último trimestre las nuevas inversiones extranjeras, o sea, no reinversiones, sumaron 4 mil 503 millones de dólares, un incremento del 218 por ciento respecto al mismo trimestre del 2024.

Y crecen las exportaciones, anuncia Ebrard

Además del impulso a las inversiones, las exportaciones mexicanas continúan creciendo, reforzando el ritmo de expansión del país en los mercados globales, pese al contexto global actual, marcado por los aranceles de Estados Unidos.

“México sigue creciendo en su ritmo de exportación”, afirmó Ebrard.

De acuerdo al funcionario, las exportaciones, de 2020 a 2024, 48 por ciento, pasando de 417 mil millones de dólares a 617 mil millones de dólares, lo que arroja una tasa de crecimiento anual del 10.5 por ciento.

Enfatizó, asimismo, que con datos de noviembre, México se ha consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos, nación a donde se dirige la mayor cantidad de la mercancía exportada.

En otro frente diplomático-económico, Ebrard recordó que el país será sede de la cumbre de APEC el 2027, lo que nos posiciona como un nexo clave entre Asia y América.