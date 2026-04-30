Destacan seguridad en Mundial de Futbol; genera confianza turística: Alejandro Rassam Baroudi

Todo listo para arrancar el Mundial FIFA 2026 el 11 de junio en México

En medio de la creciente incertidumbre internacional, el Mundial de Fútbol 2026 se encuentra blindado en materia se seguridad y un refugio de estabilidad frente al complejo entorno geopolítico que afecta a otras regiones del mundo.

Alejandro Rassam Baroudi, empresario especialista en comercio, indicó que la región de Norteamérica que integra México, Estados Unidos y Canadá se presenta como una alternativa segura para los viajeros que acudirán a esta justa mundialista contrario a la parálisis turística que sufren los países vecinos de las zonas en conflicto en Asia por la guerra entre Isarel e Irán.

La problemática centrada en Líbano e Irán –agrega---ha generado riesgos en la infraestructura turística de los Emiratos Árabes, inhibiendo los viajes en esa zona.

No obstante Rassam Baroudi recalcó que México, Estados Unidos y Canadá han blindado sus fronteras y sedes para evitar cualquier impacto derivado de situaciones externas ante esos conflictos bélicos.

“Los países anfitriones son destinos confiables frente a la problemática mundial actual”, aseveró

El despliegue de seguridad para 2026 incluye una coordinación sin precedentes entre las autoridades de los tres países.

Según el especialista esta política de protección permite que el turismo internacional asista con la certeza de que los temas bélicos son ajenos a la región americana.

“La oferta de actividades de recreación se disfrutará sin que exista riesgo alguno. Esto garantiza una experiencia vacacional plena para los millones de asistentes esperados”, indicó

Rassam Baroudi reiteró que la Copa Mundial representa una ventana de oportunidad para demostrar la resiliencia del sector turístico en el continente y recalcó que el certamen será recordado por su capacidad de brindar paz y confianza a los viajeros en un mundo marcado por la incertidumbre.

El Mundial 2026 en México inicia el 11 de junio con la inauguración en el Estadio Azteca (CDMX). México albergará 13 partidos en total, distribuidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara, incluyendo fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

México jugará dos partidos de fase de grupos en el Azteca o estadio Banorte y uno en Guadalajara.