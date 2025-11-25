Banxico: Cuenta corriente tiene superávit por 2.325 millones de dólares en tercer trimestre del 2025

Banxico reporta números positivos en la cuenta corriente del país (Archivo)

Banco central — El Banco de México reveló este martes al presentar su reporte sobre la balanza de pagos, que la cuenta corriente nacional registró un superávit por 2.325 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, en contraste con el balance negativo de -1.791 millones de dólares del periodo anterior y con el déficit de -2.042 millones de dólares del tercer trimestre de 2024.

El Banxico destaca que “como proporción del PIB, en el tercer trimestre de 2025 el superávit de la cuenta corriente se ubicó en 0.5 %, que se compara con el déficit registrado en igual periodo de 2024 de 0.5 %”.

En la misma línea el banco central apunta que el déficit fue resultado de créditos por 205.649 millones de dólares y débitos por 203.324 millones de dólares.

“La ampliación anual en el saldo de la cuenta corriente fue resultado, principalmente, de un incremento en el saldo de mercancías no petroleras y, en menor medida, de una disminución en el déficit de ingreso primario”, refirió.

El Banxico también resalta que “lo anterior fue parcialmente contrarrestado por una reducción del superávit de ingreso secundario, así como por aumentos de los déficits de servicios y de mercancías petroleras”.

En este marco, el Banco de México señaló que frente a la elevada volatilidad experimentada durante el segundo trimestre del 2025, impulsada por las tensiones comerciales y la incertidumbre sobre el desempeño de la economía estadounidense, en el tercer trimestre los mercados financieros internacionales mostraron un relajamiento en sus condiciones financieras y un mayor apetito de riesgo.

“En este entorno, en el tercer trimestre de 2025 la economía mexicana siguió captando recursos financieros por concepto de inversión directa e inversión de cartera”, resaltó el banco central. Asimismo, la balanza de capital mostró un déficit de 22 millones de dólares, mientras que la cuenta financiera, que incluye préstamos y endeudamientos netos, tuvo un superávit de 942 millones de dólares.

Los datos complementan el de la balanza comercial, que redujo su déficit hasta los 2.399,5 millones de dólares hasta septiembre pasado.

