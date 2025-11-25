¿Te cayó salsa en la ropa? Estos detergentes son los que mejor la quitan, según Profeco

Manchas de salsa Profeco analizó los mejores detergentes para quitar las manchas de salsa. (Cuartoscuro y Pexels)

Aunque son deliciosas y nos hacen sentir orgullosos de haber nacido en México, las salsas pueden ser una calamidad para nuestra ropa, en especial para aquella blanca y de colores más claros.

Por fortuna, hay detergentes que tienen la capacidad de borrar esas manchas, que son la pesadilla de nuestro guardarropa.

Aquí te decimos cuáles son los mejores jabones para poder dejar tu ropa como nuevo, de acuerdo a un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Estos detergentes quitan mejor las manchas de salsa, según Profeco

Según la Profeco, en un estudio realizado este 2025, los detergentes Perceptions Frescura Polar, Viva y Viva Fresca Lavanda son los mejores calificados para remover manchas de salsa taquera en la ropa.

Los tres tuvieron una calificación de Excelente, mientras que el resto de las marcas de detergente tuvo una calificación que osciló entre el Bueno (B) y el Muy Bueno (MB).

Para los estándares de Profeco, la calificación de E, de Excelente, es la más alta e implica el mayor nivel de calidad.

Mejores jabones Los detergentes de Viva son los mejores para quitar manchas de salsa, según Profeco. (Profeco)

Los mejores detergentes para quitar las manchas de salsa en la ropa, los únicos tres con calificación de Excelente, de acuerdo a Profeco:

Perceptions Frescura Polar

Viva

Viva Fresca Lavanda

Tips para quitar manchas de salsa en la ropa

La forma más efectiva de quitar manchas de salsa, según Consumer Reports, es actuar de inmediato: lo primero es retirar el exceso con una cuchara sin tallar, enjuagar la zona con agua fría desde el reverso de la tela y, luego, aplicar un detergente sobre la mancha.

Después, se debe tallar suavemente con los dedos o un cepillo de cerdas suaves y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

Luego, la prenda debe lavarse en la lavadora con el ciclo recomendado para el tipo de tela; posteriormente, se debe meter en la secadora únicamente hasta confirmar que la mancha desapareció, porque el calor puede fijarla de forma permanente.

En caso de que la mancha de salsa persista en la ropa, se puede repetir el proceso o aplicar un quitamanchas con peróxido o enzimas.