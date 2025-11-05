Este es el Boing! que menos daño le hace a tu cuerpo, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó uno de sus exhaustivos análisis sobre la calidad de los jugos y bebidas saborizadas, rubro en el que se encuentra el popular jugo Boing! que consumen los niños y ya son el complemento indiscutible de algunas comidas mexicanas.

Entre algunos datos y conclusiones, se comprobó que muchas “bebidas de fruta” apenas tienen un porcentaje reducido de fruta real, lo cual hace que el término “jugo” sea engañoso.

Otras marcas orientadas a niños incluyen edulcorantes o altos niveles de azúcar, lo que eleva riesgos de salud como el sobrepeso, caries y hasta la diabetes infantil, por lo que se advierte que el consumo habitual de estas bebidas no es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

¿Cuál es el Boing! más saludable?

Dentro del rubro “Bebidas con Fruta” podemos encontrar el análisis a los Boing! de:

Manzana

Naranja

Durazno

Mango

En donde se arrojaron los siguientes resultados:

Manzana Naranja Durazno Mango % del Cont. de fruta 10 Declara 12, contiene

solo 10 Declara 10, contiene

solo 6.5 12 Sodio mg/100ml 7 17 13 15 Edulcorante No contiene No contiene No contiene No contiene

De acuerdo con esta tabla, la opción más saludable resulta ser el Boing! de manzana, pues su bajo contenido de sodio, ausencia de edulcorantes y mayor concentrado de fruta natural lo acredita.

¿Cómo elegir una bebida menos dañina?

Lee la etiqueta : esta tiene que decir “100% jugo”, señalar que no tenga edulcorantes o azúcares añadidos disfrazados.

: esta tiene que decir “100% jugo”, señalar que no tenga edulcorantes o azúcares añadidos disfrazados. Checa el porcentaje de fruta : si dice “bebida de fruta” o “envasado de néctar”, puede tener fruta muy reducida.

: si dice “bebida de fruta” o “envasado de néctar”, puede tener fruta muy reducida. Observa el sello de advertencia : en México, la NOM‑051‑SCFI/SSA1‑2010 exige sellos de “Exceso de azúcares” si el contenido es muy alto.

: en México, la NOM‑051‑SCFI/SSA1‑2010 exige sellos de “Exceso de azúcares” si el contenido es muy alto. Porciones y frecuencia: evitar el consumo diario o frecuente de este tipo de bebidas es crucial, especialmente en el caso de los niños. Su salud podría estar en riesgo.

La próxima vez que consumas este tipo de bebidas, recuerda que Profeco evidenció que la palabra “jugo” no siempre significa que contenga fruta, y el azúcar que contiene puede ser demasiada para tu salud.