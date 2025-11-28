Ahorro para el retiro, tema olvidado para la mitad de mexicanos; se requieren alternativas: Actinver

Carecer de un Sistema de Ahorro para el Retiro, refleja un panorama financiero incierto para millones de mexicanos que en su mayoría están en la informalidad-- a la hora de llegar a la vejez. (La Crónica de Hoy)

¿Ahorro para el retiro?. En México, solo el 58% de la población nacional tiene una cuenta de ahorro para el retiro o una afore, es decir casi la mitad de los mexicanos mayores de 18 años no cuenta con ello lo que podría dejarlos desamparados económicamente al llegar a la vejez.

Carecer de este beneficio, refleja un panorama financiero incierto para la mitad de los mexicanos mayores a 18 años --que en su mayoría están en la informalidad-- a la hora de llegar a la vejez, pero también representa una bomba de tiempo no solo para este sector de la población sino para el país

“Esto se puede convertir en una bomba de tiempo para el país. El IMSS ya está quebrado en el tema de pensiones porque no hay dinero que alcance para sostener todo un país con pensiones. Si no nos hacemos responsables, tarde o temprano, esto es una bomba de tiempo que estamos construyendo nosotros mismos ante la poca participación e interés de nosotros por formar un capital de largo plazo como es el Ahorro para el Retiro”, advierte el director de previsión social en Actinver, Mario Ramírez.

En 2024, el mercado potencial de ahorro en México es de casi 28 millones de personas, de las cuales 16.4 millones realizan aportaciones para el retiro (principalmente en empleos formales).

En contraste, cerca de 11.5 millones de personas con empleo informal probablemente no aportan para el retiro, aunque algunas puedan tener cuentas inactivas, según un estudio del grupo de economistas, ¿Cómo vamos México?.

El funcionario de Actinver, abunda que de los 70 millones de Población Económicamente Activa (PEA) la mitad esta descubierta en seguridad social, es decir no cuenta con seguro social o prestaciones.

“Si ellos pensaran en construir un patrimonio para su pensión la colina es mucho más alta porque no tienen un sistema obligatorio que pueda darles o respaldarles al respecto sobre su pensión”.

Ello sumado a que en México no hay una cultura del Ahorro para el retiro, generan que este tema se convierta en un problema grave para el país, pues en unos 30 años, México tendrá una población mayoritariamente de la tercera edad sin herramientas para sostener su vejez económicamente, alerta.

“En 30 años vamos a ser un país de viejitos y sin dinero. Va a ser algo muy gravoso si no hacemos algo hoy. Seremos u país poco atractivo para inversiones, una sociedad sin suficiente capital para generar el gasto eterno o consumo interno, eso es gravoso, por eso se requiere buscar alternativas para construir el patrimonio”, establece

Explica que una sociedad envejecida sin ahorro puede perder consumo interno, productividad y estabilidad. Pero también puede ocurrir lo contrario, como muestran las economías de la OCDE: una población envejecida con ahorro previsional genera dinamismo, inversión y estabilidad macroeconómica.

Una población de la tercera edad con ingresos propios sostiene el consumo interno, pero también los sistemas de ahorro a largo plazo reducen la presión fiscal sobre el Estado sobre todo en materia de sistema de pensiones.

Además el Ahorro para el Retiro l financia infraestructura, desarrollo y empresas nacionales, evita crisis demográficas y favorece la estabilidad macroeconómica sin contar que desarrolla una cultura de independencia financiera.

“Cando una sociedad ahorra para el retiro, su economía no envejece. Ahorrar para el retiro es construir país”, establece

El experto financiero explica el escenario para el próximo año en México donde las tasas de interés bajarán, reduciendo los rendimientos de los instrumentos de deuda tradicionales pero además el paquete presupuestal 20026 que se aprobó aumentó el impuesto sobre los rendimientos de los ahorros del e 0.50% a 0.90%,, lo que disminuye aún más la ganancia neta para los inversionistas.

Es decir, los mexicanos recibirán menos por sus inversiones y pagarán más impuestos por ellas.

Este escenario obliga a buscar mecanismos que aprovechen mejor el ahorro formal. Y ahí es donde los Planes Personales de Retiro (PPR) se vuelven no solo convenientes, sino estratégicos, asevera

El PPR: una herramienta para el individuo y un motor para el país y ienen dos características que los hacen decisivos en este contexto: están exentas de este impuesto y sus aportaciones son deducibles cada año. hasta el 10% del ingreso anual acumulable, lo que potencia el rendimiento neto.

Mario Ramírez, reconoce que se ha avanzado en la cultura de Ahorro para el retiro en México pero aún estamos muy rezagados como país en esa materia en comparación con otras naciones como Chile que está a la vanguardia en ese tema y no se diga los países europeos.

Sobre las condiciones económicas que atraviesa el país la mayoría de la población para poder ahorrar, Ramírez considera que si es posible.

“Todos podemos ahorrar. Unos podrán ahorra 10 pesos otros 100 otros 10 mil pero es cuestión de hábito, de planifica, y sacrificar compra de hoy para un mejor fututo”