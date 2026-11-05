Profeco recomienda revisar el Buró Comercial antes de comprar en El Buen Fin 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a la ciudadanía consultar el Buró Comercial antes de realizar compras durante El Buen Fin 2026, con el objetivo de conocer el comportamiento de los establecimientos y evitar posibles problemas al adquirir productos o contratar servicios.

A través del Boletín de Prensa número 306, publicado el 5 de noviembre, la dependencia recordó que cuenta con esta herramienta digital, mediante la cual las personas pueden consultar información sobre proveedores y prestadores de servicios, así como conocer si tienen quejas presentadas ante la institución.

La Profeco señaló que esta consulta puede realizarse antes de comprar tanto en establecimientos físicos como en plataformas de comercio electrónico, ya que permite conocer los antecedentes comerciales de los negocios y tener mayores elementos para tomar una decisión.

Entre los datos disponibles en el Buró Comercial se encuentran el número de quejas registradas contra un proveedor, el estado procesal de cada una y los principales motivos de reclamación. De esta manera, los consumidores pueden identificar si un establecimiento tiene antecedentes de inconformidades y considerar esta información antes de gastar su dinero.

Para utilizar la plataforma, las personas interesadas deben ingresar al sitio web del Buró Comercial de la Profeco y escribir el nombre o razón social del proveedor que desean investigar. La dependencia explicó que es importante realizar la búsqueda sin signos ortográficos, como comas, acentos o abreviaturas.

Posteriormente, se debe seleccionar el giro comercial, es decir, la actividad industrial o de servicios que ofrece el establecimiento, y presionar el botón de búsqueda. En caso de que existan quejas registradas, el sistema mostrará el informe correspondiente para que pueda ser consultado.De acuerdo con la Procuraduría, esta herramienta cuenta con información de proveedores pertenecientes a más de 270 giros comerciales, por lo que abarca diferentes actividades económicas.

Entre los sectores que pueden revisarse se encuentran tiendas departamentales y especializadas, artículos de belleza, clubes deportivos, venta de automóviles, escuelas, fabricación de electrodomésticos, farmacias, florerías, joyerías y establecimientos de juegos electrónicos.

También incluye información relacionada con juguetes, librerías, mueblerías, ópticas, papelerías, perfumerías, restaurantes, servicios de streaming, instrumentos musicales, tiendas de mascotas, ventas por internet y zapaterías.

La institución indicó que el propósito de poner estos datos al alcance de la población es que las y los consumidores puedan realizar compras informadas, seguras y razonadas durante la próxima edición de El Buen Fin.

Asimismo, la Profeco informó que durante los días en que se lleve a cabo esta jornada comercial permanecerá vigilante del cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y atenderá las denuncias que presente la ciudadanía. Para recibir orientación o presentar alguna inconformidad, las personas pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

También pueden acudir a las redes sociales de la dependencia en X, mediante las cuentas @AtencionProfeco y @Profeco, así como en Facebook, a través de ProfecoOficial.

Además, la Procuraduría puso a disposición los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

Con estas acciones, la dependencia busca que los consumidores cuenten con información antes de realizar sus compras y conozcan las opciones disponibles para defender sus derechos durante El Buen Fin 2026.